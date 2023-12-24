FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Galatasaray maçında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Szymanski, Tadic ve Dzeko'nun; Okan Buruk'un çalıştırdığı sarı- kırmızılılarda ise Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi, Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper'in adı muhtemel 11'lerde geçiyor. İşte, Süper Lig'in 18. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı yayın saati ve kanalı...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Galatasaray maçı bugün (24 Aralık 2023 Pazar) saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe muhtemel 11'i: İ: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

