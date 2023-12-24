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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Muhtemel 11'ler

24.12.2023 09:00 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig'in 18. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi merak edildi. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Süper Lig'de hem sarı-lacivertli takım hem sarı-kırmızılılar zirve yarışı veriyor. 12. haftaya kadar iki ekip de 1 yenilgi, 1 eşitlik dışında puan kaybı yaşamadı. İki takım 31 puanı zirvede bölüşüyor. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Galatasaray maçında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Szymanski, Tadic ve Dzeko'nun; Okan Buruk'un çalıştırdığı sarı- kırmızılılarda ise Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi, Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper'in adı muhtemel 11'lerde geçiyor. İşte, Süper Lig'in 18. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı yayın saati ve kanalı...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Galatasaray maçı bugün (24 Aralık 2023 Pazar) saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe muhtemel 11'i: İ: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Canlı Skor

KADIKÖY'DE 100 YILIN DERBİSİ

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek puan farkını açmak istiyor. Galatasaray ise dev derbiden galip ayrılarak Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Bu kapsamda şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINDA ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINDA ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe Galatasaray derbisini hakemi Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olarak açıklandı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY 398. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

FENERBAHÇE VE GALATASARAY 398. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Fenerbahçe ve Galatasaray takım tarihlerinde 398. kez karşı karşıya gelecekler.Fenerbahçe geride kalan 397 karşılaşmanın 148'inden üstünlükle ayrıldı. Galatasaray ise bu süre içerisinde sahadan 127 kez galip ayrıldı. İki ezeli rakip arasında oynanan 122 maç ise beraberlikle sona erdi.

Sarı-lacivertlilerin attığı 540 gole ise sarı-kırmızılılar 496 golle yanıt verdi.

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