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Fenerbahçe galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den Dzeko eleştirisi! "Icardi bir kere yaptı..."

22.10.2023 22:50 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe Hatayspor'u 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-Lacivertliler'in aldığı bu galibiyet sonrası ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken Kartal'ın öğrencileri 17'de 17 yapmayı başardı.

Mücadelenin yankıları sürerken usta yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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"6-7 OLACAK DERKEN FARKLI YERE GİTTİ"

"6-7 OLACAK DERKEN FARKLI YERE GİTTİ"

"Her iki takım adına da iki yarıyı farklı değerlendirmek laızm. İlk yarıda Fenerbahçe neleri doğru, ikinci yarıda Hatay neleri yanlış yaptı. İkinci yarı için de tam tersi. İlk yarı bittikten sonra 6-7 olacak mı diye konuştuk ama ikinci yarıda farklı bir yere gitti maç."

"KORKUNÇ BİR DENGESİZLİK VAR" 

"KORKUNÇ BİR DENGESİZLİK VAR" 

"Futbol rakiple oynanan bir oyun. Türkiye liginde korkunç bir dengesizlik var. 9. haftada ligin 1-2 sıraları belli oldu. Son sıralarda da ne olacağı belli oluyor. Örnek Beşiktaş 3 mağlubiyet aldı, Adana Demir, Galatasaray, Trabzonspor'a mağlup oldu. Üç büyükler dışında Trabzonspor ve Adana Demirspor var ligin üstünü zorlayacak"

"FENERBAHÇE DAHA EN ZOR MAÇLARA ÇIKMADI" 

"FENERBAHÇE DAHA EN ZOR MAÇLARA ÇIKMADI" 

"Fenerbahçe, Adana Demirspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş serisine daha başlamadı. Orada asıl testini verecek. Beşiktaş sıfır çekti. Galatasaray bu 4 maçın 2'sini kazandı."

"HER TÜRLÜ KAZANACAKLARDI" 

"HER TÜRLÜ KAZANACAKLARDI" 

"Hatayspor bu maça gelirken 3 mü 4 mü olur diye gitmiyordu. 25-30 yaşındaki gençlerimiz böyle görmüyordu maçtan önce. İkinci yarıdaki Hatay maç boyu öyle oynasaydı da Fenerbahçe kazanırdı bu maçı. Hatadan döndüler diye düşünelim. Fenerbahçe'nin gücü, potansiyeli ve kalitesi bu maçı kazandırırdı. 3-0 olmaz 4-2 kazanır."

"HOCA ÖNCELİĞİMİZ LİG DİYOR" 

"HOCA ÖNCELİĞİMİZ LİG DİYOR" 

"Görüyoruz ki Fenerbahçe'de futbolcu transferleri kadar hoca da çok doğru bir hoca. Malzemeyi müthiş kullanan bir hoca. Sezon başından beri kaybetme ihtimali olabilecek bir futbol izlemedik. Twente maçı var sadece belki diyebiliriz. Hoca ligi forse etmek istiyor. Bizim önceliğimiz de lig diyor. Bazı oyuncular da Perşembe günü oynayacağını biliyor. Küçük adele sakatlıkları dışında sakatlık da olmuyor takımda. Bu da doğru çalışma anlamına geliyor"

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