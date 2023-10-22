Fenerbahçe galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den Dzeko eleştirisi! "Icardi bir kere yaptı..."

"HOCA ÖNCELİĞİMİZ LİG DİYOR"

"Görüyoruz ki Fenerbahçe'de futbolcu transferleri kadar hoca da çok doğru bir hoca. Malzemeyi müthiş kullanan bir hoca. Sezon başından beri kaybetme ihtimali olabilecek bir futbol izlemedik. Twente maçı var sadece belki diyebiliriz. Hoca ligi forse etmek istiyor. Bizim önceliğimiz de lig diyor. Bazı oyuncular da Perşembe günü oynayacağını biliyor. Küçük adele sakatlıkları dışında sakatlık da olmuyor takımda. Bu da doğru çalışma anlamına geliyor"