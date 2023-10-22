Fenerbahçe galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den Dzeko eleştirisi! "Icardi bir kere yaptı..."

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken Kartal'ın öğrencileri 17'de 17 yapmayı başardı.
Mücadelenin yankıları sürerken usta yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Her iki takım adına da iki yarıyı farklı değerlendirmek laızm. İlk yarıda Fenerbahçe neleri doğru, ikinci yarıda Hatay neleri yanlış yaptı. İkinci yarı için de tam tersi. İlk yarı bittikten sonra 6-7 olacak mı diye konuştuk ama ikinci yarıda farklı bir yere gitti maç."
"Futbol rakiple oynanan bir oyun. Türkiye liginde korkunç bir dengesizlik var. 9. haftada ligin 1-2 sıraları belli oldu. Son sıralarda da ne olacağı belli oluyor. Örnek Beşiktaş 3 mağlubiyet aldı, Adana Demir, Galatasaray, Trabzonspor'a mağlup oldu. Üç büyükler dışında Trabzonspor ve Adana Demirspor var ligin üstünü zorlayacak"
"Fenerbahçe, Adana Demirspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş serisine daha başlamadı. Orada asıl testini verecek. Beşiktaş sıfır çekti. Galatasaray bu 4 maçın 2'sini kazandı."
"Hatayspor bu maça gelirken 3 mü 4 mü olur diye gitmiyordu. 25-30 yaşındaki gençlerimiz böyle görmüyordu maçtan önce. İkinci yarıdaki Hatay maç boyu öyle oynasaydı da Fenerbahçe kazanırdı bu maçı. Hatadan döndüler diye düşünelim. Fenerbahçe'nin gücü, potansiyeli ve kalitesi bu maçı kazandırırdı. 3-0 olmaz 4-2 kazanır."
"Görüyoruz ki Fenerbahçe'de futbolcu transferleri kadar hoca da çok doğru bir hoca. Malzemeyi müthiş kullanan bir hoca. Sezon başından beri kaybetme ihtimali olabilecek bir futbol izlemedik. Twente maçı var sadece belki diyebiliriz. Hoca ligi forse etmek istiyor. Bizim önceliğimiz de lig diyor. Bazı oyuncular da Perşembe günü oynayacağını biliyor. Küçük adele sakatlıkları dışında sakatlık da olmuyor takımda. Bu da doğru çalışma anlamına geliyor"