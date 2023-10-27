Fenerbahçe kazandı, ülke puanındaki o detay herkesin yüreğine su serpti! İlk 10'daki yerimiz sağlamlaştı...

Türkiye'yi 2023/24 sezonunda Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, gruplarında 3. maçlarına çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan sarı - kırmızılılar, konuk ettiği Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Konferans Ligi'nde bulunan Fenerbahçe, Ludogorets'i 3-1 yenerken; siyah - beyazlılar, Bodo/Glimt karşısında sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Temsilcilerimizin üçüncü maçlarında aldığı skorlar sonrasında ise gözler ülke puanına çevrildi.

FARK, 11 GALİBİYETE ÇIKTI

Ülke puanı sıralamasında haftalık sonuç belli olurken, Türkiye'nin ilk 10'daki yeri ise sağlamlaştı. Türkiye'nin, 11. sıradaki Avusturya'yla arasındaki fark 11 galibiyete yükseldi.

Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10’a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

İşte ülke puanı sıralaması;

