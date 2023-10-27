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Fenerbahçe kazandı, ülke puanındaki o detay herkesin yüreğine su serpti! İlk 10'daki yerimiz sağlamlaştı...

27.10.2023 08:21 | Son Güncelleme:
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Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gruplarında oynadığı 3. maçların ardından ülke puanı merak edildi. Sarı - kırmızılıların Bayern Münih, sarı - lacivertlilerin Ludogorets ve siyah - beyazlıların Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakaların sonrasında ülke puanında da değişiklikler yaşandı. Bu sezon toplanan puanlar kritik önem taşırken, ilk 10'daki yerimiz de dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Türkiye'yi 2023/24 sezonunda Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, gruplarında 3. maçlarına çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan sarı - kırmızılılar, konuk ettiği Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Konferans Ligi'nde bulunan Fenerbahçe, Ludogorets'i 3-1 yenerken; siyah - beyazlılar, Bodo/Glimt karşısında sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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Temsilcilerimizin üçüncü maçlarında aldığı skorlar sonrasında ise gözler ülke puanına çevrildi.

FARK, 11 GALİBİYETE ÇIKTI

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Ülke puanı sıralamasında haftalık sonuç belli olurken, Türkiye'nin ilk 10'daki yeri ise sağlamlaştı. Türkiye'nin, 11. sıradaki Avusturya'yla arasındaki fark 11 galibiyete yükseldi.

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Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10’a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

İşte ülke puanı sıralaması;

Canlı Skor

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

23) İSVEÇ

23) İSVEÇ

PUAN: 21.500

22) GÜNEY KIBRIS

22) GÜNEY KIBRIS

PUAN: 21,850

21) HIRVATİSTAN

21) HIRVATİSTAN

PUAN: 23.025

20) POLONYA

20) POLONYA

PUAN: 23.625

19) YUNANİSTAN

19) YUNANİSTAN

PUAN: 26.125

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