Fenerbahçe'nin istediği dünya yıldızını Fernando Muslera, Galatasaray'a getiriyor! Luis Suarez adım adım Türkiye'ye...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek rakiplerine gözdağı veren Galatasaray, transfer için de harekete geçti. Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Juan Mata ve Dries Mertens gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan sarı - kırmızılıların ocak ayında da yine bu kalibrede bir oyuncuyu transfer edeceği iddia edildi.