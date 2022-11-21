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Fenerbahçe'nin istediği dünya yıldızını Fernando Muslera, Galatasaray'a getiriyor! Luis Suarez adım adım Türkiye'ye...

21.11.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası arasına oldukça moralli giren Galatasaray, mutlak şampiyonluk hedeflediği Spor Toto Süper Lig'de 27 puanla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Yaz transfer dönemini hareketli geçiren sarı - kırmızılılar, kadrosuna birçok dünya yıldızını katmıştı. Aslan, devre arasında da takviyelerine devam edecek. Galatasaray'ın hedefindeki ismin Luis Suarez olduğu iddia edildi. Transfer için kaleci Muslera'nın da devrede olduğu ve Suarez'i ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek rakiplerine gözdağı veren Galatasaray, transfer için de harekete geçti. Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Juan Mata ve Dries Mertens gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan sarı - kırmızılıların ocak ayında da yine bu kalibrede bir oyuncuyu transfer edeceği iddia edildi.

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MUSLERA, SUAREZ'İ GETİRİYOR

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

Galatasaray'ın Uruguay ekibi Nacional ile sözleşmesi sona eren Luis Suarez'in menajeriyle temasa geçti.

OCAK AYI HEDEFİ

OCAK AYI HEDEFİ

Yıldız golcünün şartlarını soran sarı - kırmızılıların Suarez'i ocak ayında kadroya katmak istediği belirtildi.

MUSLERA DA DEVREYE GİRDİ

MUSLERA DA DEVREYE GİRDİ

Son dönemde adı Fenerbahçe ile de anılan Luis Suarez için kaleci Fernando Muslera'nın da devreye girdiği öğrenildi.

İKNA ÇABALARI

İKNA ÇABALARI

Deneyimli file bekçisinin milli takımdan arkadaşı Suarez'i Galatasaray'a getirmek için ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

16 MAÇTA 8 GOL - 3 ASİST

16 MAÇTA 8 GOL - 3 ASİST

Bu sezon 16 resmi maça çıkan 35 yaşındaki Luis Suarez, 8 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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transfer Uruguay Fernando Muslera Luis Suarez fenerbahçe galatasaray

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