Fenomen Nilay Toprak hayatının kabusunu yaşadı! Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Lütfen paylaşın

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden olan ve Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan fenomen Nilay Toprak, sosyal medya hesabından paylaştığı son video ile adeta şok etkisi yarattı. Paylaştığı keyifli videolarla tanınan ünlü fenomen bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Hayatımda tek başıma yaşadığım en kötü an." ifadelerini kullandı. Nilay Toprak'ın yayınladığı görüntülerde, trafikte uğradığı saldırı yer alıyor. İşte detaylar...

OTOMOBİLİNİ YUMRUKLAYARAK TEKMELEDİLER

Bakırköy İncirli Caddesi'nde akşam saatlerinde iddiaya göre, iki ayrı motosikletteki 4 kişi ile Nilay Toprak arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı.

4 saldırgan Nilay Toprak'ın otomobilini yumruklayarak, tekmeledi.

Otomobilin ön camı kırılırken, Toprak saldırı anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Görüntülerde Toprak, saldırıya uğradığını ve saldırganlardan şikayetçi olmak için polise gideceğini dile getirdi. (DHA)

"SAVUNMASIZ BİR KADINA NASIL SALDIRIYORLAR İZLEYİN"

Nilay Toprak, o anları paylaştığı videosuna "Hayatımda tek başıma yaşadığım en kötü an. Trafik magandaları maalesef bu ülkenin acımasız bir gerçeği. Her şeyi geçtim 2 motorsiklet ve 4 erkek savunmasız bir kadına nasıl saldırıyorlar izleyin… Lütfen paylaşır mısınız?" notunu ekledi.