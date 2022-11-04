Sosyal medyanın yeni fenomeni Esra Rabia Ünal danslarıyla olay oldu! Dar kıyafetleri takipçilerinin dikkatini çekti

Esra Rabia Ünal, son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında. TikTok'ta 1.2 milyonu aşkın takipçisi olan genç isim, giyim tarzı ve çektiği videolar ile ünlendi.
Dar kıyafetleri ile dans ederken çektiği videoları paylaşan Esra Rabia Ünal, sosyal medyada tartışmalara da neden oldu. Bir kesim Ünal'ı 'Terbiyesiz' bulurken bir kesim de dilediği gibi davranmakta özgür olduğunu savundu.
Gelen tepkiler karşısında suskunluğunu koruyan Esra Rabia Ünal, paylaşımlarına tüm hızıyla devam ediyor.
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