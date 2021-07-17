Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, sualtında şov yaptı

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı final yapan Maraşlı dizisinde Firuzan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Rojda Demirer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Son olarak final yapan Maraşlı dizisinde Firuzan karakterini canlandıran Rojda Demirer tatilin keyfini çıkarıyor.

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan güzel isim, su altından bikinili fotoğraflarını paylaştı.

Yaz tatili sezonunu açan güzel oyuncu Demirer, deniz altında beyaz bikinisiyle adeta bir deniz kızı gibi dans etti.