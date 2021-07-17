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  4. Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, sualtında şov yaptı

Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, sualtında şov yaptı

17.07.2021 02:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Final yapan Maraşlı dizisinde Firuzan karakteri hayat veren ünlü oyuncu Rojda Demirer, paylaştığı pozlarla takipçilerini mest etti. 40 yaşındaki Demirer, beyaz bikinisiyle denizin altında adeta dans etti.

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı final yapan Maraşlı dizisinde Firuzan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Rojda Demirer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

ROJDA DEMİRER SUALTINDAN PAYLAŞTI

Son olarak final yapan Maraşlı dizisinde Firuzan karakterini canlandıran Rojda Demirer tatilin keyfini çıkarıyor.
Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan güzel isim, su altından bikinili fotoğraflarını paylaştı.
Yaz tatili sezonunu açan güzel oyuncu Demirer, deniz altında beyaz bikinisiyle adeta bir deniz kızı gibi dans etti.
40 yaşındaki oyuncunun paylaşımı beğeni topladı.
Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Demirer, yaşına rağmen fit vücuduyla da gençlere taş çıkarttı.
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Anahtar Kelimeler:
Rojda Demirer Instagram
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