Florence Pugh Vogue için poz verdi! Tülden badisiyle boy gösterdi | İtirafı dikkat çekti

Son olarak Andrew Garfield ile başrollerini paylaştığı "We Live in Time" filmiyle gündeme gelen oyuncu Florence Pugh her rolüyle adından söz ettiriyor.
"Lady Macbeth" filmindeki rolüyle de hem adını geniş kitlelere duyuran hem de BIFA En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Florence Pugh, daha sonra "The Little Drummer Girl", "Kral Lear", "The Commuter" ve "Outlaw King" gibi yapımlarda rol aldı.
2019 yılında Avrupa'da 30 yaşın altında olan en etkili 30 kişi listesinde yer alan Pugh, "Küçük Kadınlar" filmindeki rolü ile BAFTA Ödülü ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Eleştirmenlerin Seçtiği Film Ödülü aldı.
Florence Pugh son olarak Vogue için poz verdi. Güzel oyuncu Vogue'un Ekim kapağı için poz verirken yüksek yakalı tek parça file badiyi bir çift kahverengi stiletto ve ince deri bir kemerle kombinledi. Cesur bir tercih yapan oyuncu sütyen giymedi.
Dergiye verdiği röportajda Florence köklerine yakın kalmanın öneminden bahsetti. Florence şunları söyledi:
'Bu sektörün dışında kimsenin sevmediği biri olmak istemiyorum. Beni eski hayatıma ve çocukken nasıl biri olduğuma bağlayan arkadaşlarımın olması gerçekten çok önemli, böylece kim olmam gerektiğini sürekli olarak anlayabiliyorum."
Okul arkadaşlarıyla arkadaş kaldığını açıklayan Pugh "Onlar en dürüst, en zeki ve en gülünç olanlar. Belki de bana en uygun olmayan şekillerde evrilme potansiyelim olduğunu çok ciddiye alıyorum. Ünlü çevrelerle pek takılmıyorum. Fotoğrafımın çekileceği özel yerlere gitmiyorum. Bu düzeyde bir yaşam tarzını gerçekten umursamıyorum" dedi.
Geçtiğimiz günlerde meme uçları göründüğü için eleştirilen Pugh "İzlemesi ve tanık olması ilginç olan şey, erkeklerin bir kadının vücudunu herkesin önünde, gururla, herkesin görebileceği şekilde tamamen yok etmesinin ne kadar kolay olduğudur" demişti.