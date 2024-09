Florence Pugh Vogue için poz verdi! Tülden badisiyle boy gösterdi | İtirafı dikkat çekti

Son olarak Andrew Garfield ile başrollerini paylaştığı "We Live in Time" filmiyle gündeme gelen oyuncu Florence Pugh her rolüyle adından söz ettiriyor.

"Lady Macbeth" filmindeki rolüyle de hem adını geniş kitlelere duyuran hem de BIFA En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Florence Pugh, daha sonra "The Little Drummer Girl", "Kral Lear", "The Commuter" ve "Outlaw King" gibi yapımlarda rol aldı.

2019 yılında Avrupa'da 30 yaşın altında olan en etkili 30 kişi listesinde yer alan Pugh, "Küçük Kadınlar" filmindeki rolü ile BAFTA Ödülü ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Eleştirmenlerin Seçtiği Film Ödülü aldı.