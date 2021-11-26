Fotoğrafı gören şaşkınlık yaşadı! "Hangisi Öykü Karayel?"

Öykü Karayel, son yıllarda peş peşe rol aldığı başarılı projelerle adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl Netflix’te yayınlanan Bir Başkadır adlı diziyle dikkatleri üzerine toplayan Öykü Karayel, önümüzdeki günlerde başrollerini Sarp Apak ve Akın Akınözü ile paylaşacağı Kaderimin Oyunu dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

İKİZ KARDEŞİ İSYAN ETMİŞTİ

Oyuncunun, ilk meşhur olduğu Kuzey ve Güney dizisinin çekildiği 2011 yılında Öykü Karayel’in ikiz kardeşinin olduğu sıklıkla magazin basınında yer almıştı. Hatta o dönem, oyuncunun Ezgi adındaki ikiz kız kardeşi Öykü Karayel’in hayranları yüzünden sokakta yürüyemediğinden yakınmıştı.

Ünlü oyuncu, ikiz kız kardeşinin de yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı. Hayranları fotoğrafa, ‘Hangisi Ezgi? hangisi Öykü?’ tanıyamadık şeklinde pek çok yorum yaptı.

1990 doğumlu ikiz kız kardeşlerden Öykü Karayel oyunculuğu seçerken Ezgi Karayel kendisine farklı bir yol seçti. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Ürün Tasarımı okuyan Ezgi Karayel, İstanbul Moda Akademisi’nde Moda Tasarımı ve Teknolojisi eğitimi de aldı.