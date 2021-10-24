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Futbol: Spor Toto 1. Lig

24.10.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu: 0 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Cem Özbay

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Volkan Fındıklı, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 78 Furkan Metin), Ahmet İlhan Özek, Metehan Yılmaz, Kürşad Sürmeli (Dk. 41 Sami Satılmış), Recep Aydın (Dk. 46 Burak İnce), Hüsamettin Yener, Ahmet Dereli (Dk. 46 Yusuf Can Esendemir), Enis Destan (Dk. 56 Şeref Özcan)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Onur Ayık (Dk. 74 Emre Nefiz), Oğuz Gürbulak (Dk. 88 Muammer Denizhan Taşkan), Serkan Göksu (Dk. 88 Yunus Emre Merotoğlu), Del Valle (Dk. 74 Napoleoni), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 58 Mrsic), Camara

Goller: Dk. 31 ve 45+4 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Rıdvan Koçak, Dk. 32 Ahmet Dereli, Dk. 37 Metehan Yılmaz (Altınordu), Dk. 21 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 69 Mrsic, Dk. 73 Serkan Göksu, Dk. 90+2 Yunus Emre Mertoğlu (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

​​​​​​​İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Altınordu: 0 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2

Altınordu - Bereket Sigorta Ümraniyespor

Altınordu - Bereket Sigorta Ümraniyespor

Altınordu - Bereket Sigorta Ümraniyespor

Altınordu - Bereket Sigorta Ümraniyespor

Altınordu - Bereket Sigorta Ümraniyespor

Altınordu - Bereket Sigorta Ümraniyespor

Altınordu - Bereket Sigorta Ümraniyespor

Altınordu - Bereket Sigorta Ümraniyespor

Altınordu - Bereket Sigorta Ümraniyespor

Altınordu - Bereket Sigorta Ümraniyespor
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