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Futbol: Spor Toto 1. Lig

17.09.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpspor: 4 - Beyçimento Bandırmaspor: 1

Stat: Eyüp

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay

Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 81 Ahmed Ildiz), Uğur Demirok, Fethi Özer (Dk. 28 Luccas Claro), Ömer Bayram, Sinan Kurt, İbrahim Akdağ (Dk. 70 Taşkın İlker), Sekidika (Dk. 70 Murat Uçar), Recep Niyaz (Dk. 81 Mete Kaan Demir), Pa Dibba, Eze

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Okan Alkan, Fatih Kuruçuk (Dk. 58 Holownia), Koutroumpis, Caner Cavlun, Mulumba, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 58 Mustafa Saymak), Levent Ayçiçek, Mehmet Özcan (Dk. 70 Kerim Avcı), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 80 Manos), Atabey Çiçek

Goller: Dk. 49 Sekidika, Dk. 50 ve 90 Eze, Dk. 83 Pa Dibba (Eyüpspor), Dk. 58 Levent Ayçiçek (Beyçimento Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Ömer Bayram, Dk. 45 Recep Niyaz, Dk. 85 Pa Dibba, Dk. 89 Ahmed Ildiz, Dk. 90+3 Eze (Eyüpspor), Dk. 40 Koutroumpis, Dk. 73 Okan Alkan (Beyçimento Bandırmaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'u 4-1 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Eyüpspor: 4 - Beyçimento Bandırmaspor: 1

Eyüpspor - Beyçimento Bandırmaspor

Eyüpspor - Beyçimento Bandırmaspor

Eyüpspor - Beyçimento Bandırmaspor

Eyüpspor - Beyçimento Bandırmaspor

Eyüpspor - Beyçimento Bandırmaspor

Eyüpspor - Beyçimento Bandırmaspor

Eyüpspor - Beyçimento Bandırmaspor

Eyüpspor - Beyçimento Bandırmaspor

Eyüpspor - Beyçimento Bandırmaspor

Eyüpspor - Beyçimento Bandırmaspor

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