Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Eyüp
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay
Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 81 Ahmed Ildiz), Uğur Demirok, Fethi Özer (Dk. 28 Luccas Claro), Ömer Bayram, Sinan Kurt, İbrahim Akdağ (Dk. 70 Taşkın İlker), Sekidika (Dk. 70 Murat Uçar), Recep Niyaz (Dk. 81 Mete Kaan Demir), Pa Dibba, Eze
Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Okan Alkan, Fatih Kuruçuk (Dk. 58 Holownia), Koutroumpis, Caner Cavlun, Mulumba, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 58 Mustafa Saymak), Levent Ayçiçek, Mehmet Özcan (Dk. 70 Kerim Avcı), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 80 Manos), Atabey Çiçek
Goller: Dk. 49 Sekidika, Dk. 50 ve 90 Eze, Dk. 83 Pa Dibba (Eyüpspor), Dk. 58 Levent Ayçiçek (Beyçimento Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Ömer Bayram, Dk. 45 Recep Niyaz, Dk. 85 Pa Dibba, Dk. 89 Ahmed Ildiz, Dk. 90+3 Eze (Eyüpspor), Dk. 40 Koutroumpis, Dk. 73 Okan Alkan (Beyçimento Bandırmaspor)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'u 4-1 yendi.
- Eyüpspor: 4 - Beyçimento Bandırmaspor: 1
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