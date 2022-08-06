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Futbol: Spor Toto Süper Lig

06.08.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş: 1 - Yukatel Kayserispor: 0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 77 Cenk Tosun), Salih Uçan, Fernandes, Ghezzal, Muleka (Dk. 57 N'Koudou), Weghorst

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso (Dk. 89 Ramazan Civelek), Ali Karimi, Bertolacci (Dk. 69 Campanharo), Emrah Başsan (Dk. 89 Mensah), Thiam (Dk. 50 Gökhan Sazdağı), Gavranovic (Dk. 69 Mustafa Pektemek)

Gol: 90+6 Ghezzal (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Dk. 68 Ali Karimi (Yukatel Kayserispor), 90+3 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 76 Gedson Fernandes, Dk. 90+9 Necip Uysal (Beşiktaş)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan maçta Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'u uzatma dakikalarında Ghezzal'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

55. dakikada Emrah Başsan'nın soldan kullandığı köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde oluşan karambolde Kolovetsios'un vuruşunda, Beşiktaş savunması kale çizgisi üzerinde topu kornere çıkardı.

68. dakikada Yukatel Kayserispor 10 kişi kaldı. Ali Karimi'nin ceza yayı üzerinde Salih Uçan'a yaptığı faulün ardından maçın hakemi Ümit Öztürk, ikinci sarı karttan Kayserisporlu oyuncuyu ihraç etti.

72. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunun ardından meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Ghezzal'ın şutunda, kaleci topu kurtardı.

78. dakikada Salih Uçan ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin az farkla üstünden auta gitti.

82. dakikada Mustafa Pektemek, sağ tarafta Necip Uysal'dan sıyrılıp çizgiye inerek topu dışarı çevirdi. Emrah Başsan'ın ceza sahası içinde gelişine vurduğu top üstten auta çıktı.

90+3. dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

90+6. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sağ taraftan başlayan atakta Weghorst'un ceza sahası dışına çıkardığı topu Ghezzal ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Beşiktaş: 1 - Yukatel Kayserispor: 0

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

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beşiktaş futbol

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