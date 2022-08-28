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Futbol: Spor Toto Süper Lig

28.08.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa: 1 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil Tunç

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Turgay Gemicibaşı, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Celina, Bahoken

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Aabid, Lobjanidze, El Kaabi, Sadık Baş

Gol: Dk. 36 Hajradinovic (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip, 1-0 önde bitirdi.

4. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan içeri çevirdiği topla ceza yayı önünde buluşup ceza sahasına giren Hajradinovic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

11. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına giren El Kaabi'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Lobjanidze tamamladı. Ertuğrul, bir kez daha gole izin vermedi.

19. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan içeri çevirdiği topa Eysseric gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Bahoken'in orta sahada kaptığı topla hücuma çıkan ev sahibi ekipte Celina, ceza sahasının solundan içeri ortaladı, Hajradinovic'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

41. dakikada savunmanın arkasına atılan pası yakalayan Eysseric'in içeri çevirdiği topu Bahoken kaleye vurdu, kaleci Erce Kardeşler öne çıkarak gole izin vermedi.

44. dakikada Celina'nın soldan ortasında Fall arka direkte topa kafayı vurdu, kaleci Erce bir kez daha meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Kasımpaşa: 1 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa atakaş hatayspor futbol

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