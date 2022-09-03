YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

03.09.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir: 2 - Corendon Alanyaspor: 0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 70 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler (Dk. 75 Keny), Berkay Özcan (Dk. 70 Aleksic), Münir (Dk. 86 Szysz), Okaka (Dk. 75 Traore)

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy (Dk. 57 Doumbia), Furkan Bayır, Balkovec (Dk. 86 Yusuf Özdemir), Leroy Fer, Efkan Bekiroğlu (Dk. 57 Candeias), Zinedine Ferhat, Umut Güneş, Oğuz Aydın (Dk. 73 Erencan Yardımcı), Eduardo (Dk. 57 Targhalline)

Goller: Dk. 23 Serdar Gürler, Dk. 85 Keny (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Umut Güneş, Dk. 65 Leroy Fer, Dk. 90+2 Pereira (Corendon Alanyaspor), Dk. 72 Okaka (Medipol Başakşehir)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

53. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Münir'den aldığı pasla rakip ceza sahasına hareketlenen Berkay'ın ceza yayı önünden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

74. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza sahasında Münir'den topu kapan Balkovec'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla uzak direğin yanından auta çıktı.

76. dakikada Leroy Fer'den topu kapan Medipol Başakşehir'in yeni transferi Keny, Alanyaspor ceza sahasına girdi. Keny'nin sağ çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.

85. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Traore'nin ara pasıyla kaleci Runarsson ile karşı karşıya kalan Keny, süratiyle kaleciyi geçip sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip 2-0 kazandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Medipol Başakşehir: 2 - Corendon Alanyaspor: 0

Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
futbol medipol başakşehir süperlig

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:27
Öğle
13:08
İkindi
16:46
Akşam
19:39
Yatsı
21:02
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.