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Futbol: Spor Toto Süper Lig

01.10.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, İlker Takpak

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Tirpan, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Celina, Bahoken

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Toşca, Hanousek, Furkan Soyalp, Jevtovic, Sagal, Maxim, Markovic, Pekhart

Sarı kartlar: Dk. 43 Serkan Reçber (Kulübede), Dk. 45+1 Eysseric (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

14. dakikada kaleci Günay ve Gaziantep FK savunmasının üst üste hatalarıyla yaşanan karambolde topa son vuran isim ceza sahası içinde Ben Ouanes oldu. Boş kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı.

37. dakikada ceza yayı içinden kullanılan serbest vuruşta Hajradinovic'in şutu üstten dışarı çıktı.

45+2. Sagal'ın Ben Ouanes'e yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi ancak daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla penaltı iptal edildi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Kasımpaşa: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Kasımpaşa - Gaziantep FK

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Gaziantep FK futbol

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