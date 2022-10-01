Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, İlker Takpak
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Tirpan, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Celina, Bahoken
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Toşca, Hanousek, Furkan Soyalp, Jevtovic, Sagal, Maxim, Markovic, Pekhart
Sarı kartlar: Dk. 43 Serkan Reçber (Kulübede), Dk. 45+1 Eysseric (Kasımpaşa)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.
14. dakikada kaleci Günay ve Gaziantep FK savunmasının üst üste hatalarıyla yaşanan karambolde topa son vuran isim ceza sahası içinde Ben Ouanes oldu. Boş kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı.
37. dakikada ceza yayı içinden kullanılan serbest vuruşta Hajradinovic'in şutu üstten dışarı çıktı.
45+2. Sagal'ın Ben Ouanes'e yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi ancak daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla penaltı iptal edildi.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
- Kasımpaşa: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
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