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Futbol: Spor Toto Süper Lig

15.10.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VavaCars Fatih Karagümrük: 2 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Nicholas, Kouassi, Borini, Kerim Frei

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Öksüz, Kaan Kanak, Onur Ergün, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Lobjanidze, Bertuğ Özgür Yıldırım

Goller: Dk. 36 Caulker, Dk. 45+3 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 11 Jimmy Durmaz, Dk. 38 Nicholas (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 21 Burak Öksüz (Atakaş Hatayspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçta VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

11. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, uzun pasla sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, topu uygun durumda bulunan El Kaabi'ye çıkartırken, son anda araya giren savunma meşin yuvarlağı kornere attı.

26. dakikada Lobjanidze'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Aabid'in vuruşunda, ceza sahasında Jimmy Durmaz'a da çarpan top ağlara gitti. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından yapılan uyarı üzerine hakem Volkan Bayarslan, pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

35. dakikada Jimmy Durmaz'ın sağdan yaptığı ortada, ön direkte Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

36. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Soldan korner kullanan Caner Erkin'in yaptığı ortada, ön direkte Caulker kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

45. dakikada Kaan Kanak'ın soldan ortasında, kale sahasında El Kaabi'nin karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Viviano topu çıkartarak gole izin vermedi.

45+3. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru 2-0 yaptı. Caner Erkin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Borini'nin sağ çaprazdan dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'in müdahalesine rağmen ağlara gitti.

VavaCars Fatih Karagümrük, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşma öncesinde Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- VavaCars Fatih Karagümrük: 2 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)

VavaCars Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor

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Anahtar Kelimeler:
atakaş hatayspor futbol süperlig

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