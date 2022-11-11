Galatasaray'a ihtar çekmişti, kovuldu! Lucas Torreira'dan flaş hamle...

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Mauro Icardi'nin attığı gollerle Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek camiadaki kara bulutları dağıtmıştı. Sarı - kırmızılılarda galibiyetin sevinci yaşanırken, şoke eden bir gelişme yaşanmış ve yeni transfer Lucas Torreira'nın menajeri, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekmişti.