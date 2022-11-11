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Galatasaray'a ihtar çekmişti, kovuldu! Lucas Torreira'dan flaş hamle...

11.11.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da moraller yükselmiş ve gözler, 14. haftada oynanacak olan Başakşehir maçına çevrilmişti. Bu karşılaşmadan önce yeni transfer Lucas Torreira'nın menajerinden şoke eden bir hamle gelmişti. Uruguaylı yıldızın menajeri, maaş ve imaj hakları ödemesinin yapılmaması nedeniyle sarı - kırmızılı kulübe ihtar çekmişti. Bu gelişme sonrasında Lucas Torreira, menajerinin işine son verdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Mauro Icardi'nin attığı gollerle Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek camiadaki kara bulutları dağıtmıştı. Sarı - kırmızılılarda galibiyetin sevinci yaşanırken, şoke eden bir gelişme yaşanmış ve yeni transfer Lucas Torreira'nın menajeri, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekmişti.

GALATASARAY'A İHTAR ÇEKMİŞTİ, KOVULDU

TORREIRA'DAN FLAŞ HAMLE

TORREIRA'DAN FLAŞ HAMLE

Lucas Torreira'nın menajerinin bu hamlesi sosyal medyada gündem olurken, Uruguaylı yıldızdan flaş bir hamle geldi.

MENAJERİNİ KOVDU

MENAJERİNİ KOVDU

Torreira, maaş ve imaj haklarından alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet eden menajerinin işine son verdi.

KENDİSİNE BİLGİ VERİLMEMİŞ

KENDİSİNE BİLGİ VERİLMEMİŞ

Çekilen ihtardan bilgisinin olmaması ve kendisine haber verilmeden bu hareketin gerçekleştirilmesine sinirlenen Torreira, menajeriyle çalışmayı bıraktı.

SEZON BAŞINDA GELMİŞTİ

SEZON BAŞINDA GELMİŞTİ

Galatasaray, sezon başında oyuncuyu Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmış ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Mauro Icardi Lucas Torreira arsenal beşiktaş galatasaray

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