Galatasaray'a ihtar çekmişti, kovuldu! Lucas Torreira'dan flaş hamle...

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Mauro Icardi'nin attığı gollerle Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek camiadaki kara bulutları dağıtmıştı. Sarı - kırmızılılarda galibiyetin sevinci yaşanırken, şoke eden bir gelişme yaşanmış ve yeni transfer Lucas Torreira'nın menajeri, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekmişti.
Lucas Torreira'nın menajerinin bu hamlesi sosyal medyada gündem olurken, Uruguaylı yıldızdan flaş bir hamle geldi.
Torreira, maaş ve imaj haklarından alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet eden menajerinin işine son verdi.
Çekilen ihtardan bilgisinin olmaması ve kendisine haber verilmeden bu hareketin gerçekleştirilmesine sinirlenen Torreira, menajeriyle çalışmayı bıraktı.
Galatasaray, sezon başında oyuncuyu Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmış ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.