Galatasaray ayağa kalktı! Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun menajerine teklifini sundu... 'O parayı ödemeye hazırız'

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray son hafta oynadığı Karagümrük mücadelesinden 3-3'lük beraberlikle ayrılırken, en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye puan farkını kapatmak için fırsat doğmuştu. Bu karşılaşmanın sonucunu bekleyen Sarı-Kırmızılı ekibe Kadıköy'den sevindiren haber geldi.
En yakın takipçisi Fenerbahçe fırsattan faydalanamazken, İstanbulspor karşısından 3-3'lük beraberlikle ayrılarak Galatasaray ile puan farkını kapatamadı. Ligde sona doğru yaklaşılırken, şampiyonluk yarışının yanı sıra kulüpler yeni sezon kadro yapılanması kapsamında temaslarına devam ediyor. Özellikle ligin dev kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transfer için kolları erkenden sıvarken iki ezeli rakip olan Fenerbahçe ve Galatasaray için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre Galatasaray'ın 2020/21 sezonunda kadrosuna kattığı ve performansıyla Avrupa devleri dahil birçok kulübün dikkatini çekmeyi başaran Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-Lacivertliler'in Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt'le temas kurduğu öne sürülürken, "Galatasaray'dan istediğiniz 50 milyon TL'yi vermeye hazırız" dediği iddia edildi.
Eylül 2020'de Galatasaray'ın 24Erzicanspor'dan bedelsiz transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, 4 yıllık sözleşme imzalamış ve sırasıyla 850.000 TL, 900.000 TL ve son iki sezonu için 950.000 TL'lik yıllık ücret kazanacaktı. Fatih Terim döneminde muhteşem bir çıkışa imza atan, devam eden süreçte Domenec Torrent'le formasını bırakmayan Kerem'in yıllık ücreti 8 milyon TL'ye çıkarılmıştı.
Sarı Kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Kerem, sezon başı göreve gelen Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girdi. Çıktığı 32 resmi maçta 10 gol, 8 asistle oynayan milli oyuncuyu Avrupa devleri de takibe almıştı.
Geçen süreçte Kerem'in maaşı döviz kurunun erimesiyle 300-350 bin euro seviyesine gerilerken, Galatasaray 20 milyon TL'ye çıkmayı teklif etti. Fenerbahçe'nin ise bu teklifin yaklaşık 2.5 katı olan 50 milyon TL'yi ödemeye razı olduğu iddia edildi.