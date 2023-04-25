Galatasaray ayağa kalktı! Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun menajerine teklifini sundu... 'O parayı ödemeye hazırız'

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray son hafta oynadığı Karagümrük mücadelesinden 3-3'lük beraberlikle ayrılırken, en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye puan farkını kapatmak için fırsat doğmuştu. Bu karşılaşmanın sonucunu bekleyen Sarı-Kırmızılı ekibe Kadıköy'den sevindiren haber geldi.

En yakın takipçisi Fenerbahçe fırsattan faydalanamazken, İstanbulspor karşısından 3-3'lük beraberlikle ayrılarak Galatasaray ile puan farkını kapatamadı. Ligde sona doğru yaklaşılırken, şampiyonluk yarışının yanı sıra kulüpler yeni sezon kadro yapılanması kapsamında temaslarına devam ediyor. Özellikle ligin dev kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transfer için kolları erkenden sıvarken iki ezeli rakip olan Fenerbahçe ve Galatasaray için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.