Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur UEFA'ya seslendi! "Bizi denetleyin" dedi ve...

Galatasaray'da Eylül ayı olağan toplantısı Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur bir sunum gerçekleştirdi. Timur, Divan Kurulu üyelerine yapılan transferlerin maliyetini açıklarken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Dün malum transferin son günüydü. Kadromuzun yaş ortalaması 25.9 şu anda. En yaşlı transferlerimiz Günay Güvenç ve Cedric Bakambu, 32 yaşındalar"
"Ziyech yarım dönem önce PSG'ye transfer olmak üzereydi, Zaha daha 1 sezon önce 70 milyon euro'ya transfer olmak üzereydi. Ndombele, Tottenham tarihinin en pahalı transferi."
"Bu sezon transfer ettiğimiz oyuncuların değeri 150 milyon euro civarında ve sadece Angelino ile Ndombele'yi kiralık olarak aldık. Onların da opsiyonları bizde."
"Ziyech kiralık ama bedelsiz kiralamalı ve bedelsiz opsiyonlu bir anlaşma bu. Sezon sonunda biz istersek hiçbir ücret ödemeden bonservisini almış olacağız."
"Türk futbol tarihinde ilk defa böyle bir kadro kuruldu. Benim bunu söylemem daha zor, keşke başkası anlatsaydı. Bu sezon 13 tane Drogba, Sneijder, Melo ayarında oyuncumuz var. Ndombele'nin geçen sezon şampiyon olan Napoli'de 40 maçı var."