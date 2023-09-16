Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur UEFA'ya seslendi! "Bizi denetleyin" dedi ve...

"13 TANE DROGBA, SNEIJDER"

"Türk futbol tarihinde ilk defa böyle bir kadro kuruldu. Benim bunu söylemem daha zor, keşke başkası anlatsaydı. Bu sezon 13 tane Drogba, Sneijder, Melo ayarında oyuncumuz var. Ndombele'nin geçen sezon şampiyon olan Napoli'de 40 maçı var."