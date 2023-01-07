Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Fenerbahçe derbisi öncesi "Gerilim var" diyerek açıklamıştı! Ali Koç'tan Galatasaray'ın talebine ret

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Yarın akşam saat 19.00'da oynanacak mücadele öncesi iki ekipte son hazırlıklarını tamamlarken, şampiyonluğun en büyük adayı olan iki ekip mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.
Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada "Biraz gerilim var ama güzel bir derbi olacağını düşünüyorum. Tabii iki güzide takım kapışacak. Şampiyonluğu çözmez bu derbi ama moral açısından büyük destek olur kazanan takıma." ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Özbek'in bu sözlerinin nedeni ortaya çıktı. TV100'ün haberine göre Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe derbisine gitmeme kararı aldı.
Timur'un bu kararırına neden ise Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a mektup yazarak 24 kişilik yer talep etmesi ancak Fenerbahçe yönetiminin bu talebi reddetmesi olduğu öne sürüldü.
Galatasaray yönetim kurulu 15 kişi ile derbide tribünde yerini alacak. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ise tribünde olmayacak. Derbi günü yönetim, NEF Stadı'ndan hareket edecek otobüs ile polis eşliğinde Ülker Stadı'na gidecek.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında NEF Stadı'da oynanan derbiyi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın başkanlık locasından izlemişti. Sarı kırmızılı yönetimin özel olarak ağırladığı ve başkanlık locasından yer ayırdığı Jesus için Ali Koç'tan Galatasaray'a teşekkür telefonu gitmişti.