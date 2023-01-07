Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Fenerbahçe derbisi öncesi "Gerilim var" diyerek açıklamıştı! Ali Koç'tan Galatasaray'ın talebine ret

"GERİLİM VAR"

Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada "Biraz gerilim var ama güzel bir derbi olacağını düşünüyorum. Tabii iki güzide takım kapışacak. Şampiyonluğu çözmez bu derbi ama moral açısından büyük destek olur kazanan takıma." ifadelerini kullanmıştı.