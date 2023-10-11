Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sponsorluk anlaşmasında çok sert açıklamalar! "Asla affetmem bu böyle bilinsin"

"EMANETİ SIRTIMIZDA TAŞIYORUZ"

Hayri Ağabey, yıllarını Galatasaray'ını vermiş, önemli bir divan kurulu üyesi. Onun verdiği bilgilerin doğru ve doyurucu olmasının önemi var. Her divanda, her kurulda konuşur, bilgi toplar ve sunum yapar. Herkes bunu böyle bilir. Dolayısıyla, Hayri Ağabey'in verdiği bilgilere sayın divan müdahale etmek durumunda kaldı. Dinleyicinin, Galatasaray camiasının doğru bilgiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O itibarla, iftiharla söylüyorum, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım sizin desteğinizle, güveninizle ne söz verdiysek santimine milimine kadar hepsini yapıyoruz. Bunu kuru söylemin dışına çıkarmak için de Kemerburgaz'ı yapıyoruz, bir divan kurulunu da orada yapalım da insanlar görsünler dedik. Buna ihtiyaç hissetmememiz lazım, yönetim 'bunu yapıyoruz' diyorsa lütfen buna inanalım. Biz genel kuruldan aldığımız yetkiye dayanarak bunu yapıyoruz. Emaneti sırtımızda taşıyoruz. Emanetin nasıl bir şey olduğunu herkes bilir.