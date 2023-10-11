Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sponsorluk anlaşmasında çok sert açıklamalar! "Asla affetmem bu böyle bilinsin"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalar yaptı. Dursun Özbek açıklamasında Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ Başkanlığı görevinden istifa eden Cemal Özgörkey'in istifasına dair sert açıklamalar yaptı.
Hayri Ağabey, yıllarını Galatasaray'ını vermiş, önemli bir divan kurulu üyesi. Onun verdiği bilgilerin doğru ve doyurucu olmasının önemi var. Her divanda, her kurulda konuşur, bilgi toplar ve sunum yapar. Herkes bunu böyle bilir. Dolayısıyla, Hayri Ağabey'in verdiği bilgilere sayın divan müdahale etmek durumunda kaldı. Dinleyicinin, Galatasaray camiasının doğru bilgiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O itibarla, iftiharla söylüyorum, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım sizin desteğinizle, güveninizle ne söz verdiysek santimine milimine kadar hepsini yapıyoruz. Bunu kuru söylemin dışına çıkarmak için de Kemerburgaz'ı yapıyoruz, bir divan kurulunu da orada yapalım da insanlar görsünler dedik. Buna ihtiyaç hissetmememiz lazım, yönetim 'bunu yapıyoruz' diyorsa lütfen buna inanalım. Biz genel kuruldan aldığımız yetkiye dayanarak bunu yapıyoruz. Emaneti sırtımızda taşıyoruz. Emanetin nasıl bir şey olduğunu herkes bilir.
Florya arazisi... Allah aşkına artık kimse Florya'yı konuşmasın. Korkunç bir mücadele veriyorum orada. Florya arazisi şöyle, Florya arazisi böyle. Ne dediysek onu yapıyoruz. 'Florya'ya çivi çakılmadı', yahu arkadaş her şeyin bir sırası var. Kemerburgaz'ı geldiniz gördünüz sayın divan üyeleri. Süratle orayı bitirmeye çalışıyorum ki hem altyapıyı hem takımı oraya taşıyayım. Kemerburgaz'da 14 bin 500 metreakare yer yapıyoruz.
Kemerburgaz'da 14 bin 500 metrekare kapalı alanı olan, dünyaya örnek olacak bir tesisin imalatı içindeyiz. 40-50 seneden beri Florya'da ne çivi çakılmış? Florya'daki kapalı alan 4 bin 500 metrekare. 40 seneden beri idman yapmışız, altyapısı akademisi soyunma odaları restoranı falan hepsi 4 bin 500 metrekare. Bizim ihtiyacımız olan güncellemek. Hayri Ağabey'in dediği doğru, birinci faz. Birinci faz işin yükünü çeken faz. Başladığımız günden itibaren, bir dönem ruhsatı almakla geçti. Ruhsatı aldık, inşaata başladık, ihalesini yaptık, kaba inşaatı bitirdik, ince işlere girdik. En kısa sürede bitirmek için elleri kolları sıvadık.
"Her türlü ekonomik zorluğa, para sıkıntısına karşı verdiğimiz sözleri yerine getirmek için bütün arkadaşlarımla birlikte canla başla çalışıyoruz. Herkes çalışıyor. Üyelerimize mahcup olmamak için çalışıyoruz. Bardağın dolu tarafına bakmak yerine... 'Efendim Florya'ya çivi çakılmadı', elbet Florya'ya çivi çakılacak zaman var. Sıralamayı anlatıyorum. Kemerburgaz'a taşınalım, sonra Florya inşaatı. Toplantıya maketi getirdim, projeleri çalıştık. Ruhsat müracaatında bir yere geldik. Bunlar ifade edilirken, iş bilmezlikten mi ifade ediliyor yoksa bir laf söyleyelim de gitsin yerini bulsun diye mi söyleniyor. Yahu ben sizden manevi destek bekliyorum değerli divan üyeleri. Biz Galatasaray için çalışıyoruz!"
"Yeni araziler... Yahu Allah aşkına Florya'da bize ait olmayan 40 dönüm arazi almadık mı biz! 1 milyar 85 milyon TL nakit bedelle, kefalet verip kredi aldım, parasını peşin ödeyip aldık. Bugün itibarıyla 1 milyar 85 milyon TL'yi kulübün gelirleriyle ödedim. Tapusu hala bizdedir!"