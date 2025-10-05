SPOR

Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban'dan olay yaratan iddia: Yasin Kol çok büyük bir hata yaptı, derbi tekrar edilebilir

Galatasaray ile Beşiktaş RAMS Park'ta karşı karşıya gelirken mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan eski hakem Deniz Çoban maçın hakemi için çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk ederken dev maçta kazanan çıkmadı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonu ererken karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un bir kararı tartışma yarattı.

beIN Sports'da yorumculuk yapan eski hakem Deniz Çoban, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tekrar edilebileceğini öne sürdü.

İŞTE O SÖZLER...
"HAKEM YANLIŞA İMZA ATTI" 

"HAKEM YANLIŞA İMZA ATTI"

Beşiktaş oyuncu değişikliği yaptı. Osimhen'in sakatlığı için hakem oyunu durdurdu. Oyun hakem atışıyla başladı. 10 saniye falan oyunda kaldı, kenardan uyarı geldi. Beşiktaş takımı oyuncu değiştirecek uyarısı geldi. Hakem oyunu durdurdu. Oyunun devam ettiği durumda bir oyuncu değişikliği için oyun durdurulmaz. Hakem oyunu durdurarak bir yanlışa imza attı.

"TALİMATA GÖRE 3 DEFA OYUN DURDURULUR" 

"TALİMATA GÖRE 3 DEFA OYUN DURDURULUR"

Beşiktaş iki oyuncu değişikliğini hazır ettiği halde birincisi değiştikten sonra hakem oyunu başlatmış olabilir. Hakem için önemli bir hata. Bu neden önemli? Futbol oyun kurallarına ve talimatına göre, her takım 5 oyuncu değiştirebilir, devre arası yapmadığı sürece oyunu 3 defa durdurarak 5 değişiklik yapabilir.

"BEŞİKTAŞ 4 DEFA DURDURDU" 

"BEŞİKTAŞ 4 DEFA DURDURDU"

2 defa durmuş oldu burada. Beşiktaş, 2 defa daha değişiklik için oyunu durdurdu. Talimatta yazdığı şekliyle en fazla 3 defa durdurabilecekken değişiklik için Beşiktaş, 4 defa durdurmuş oldu.

"BU FARK ETMEZ" 

"BU FARK ETMEZ"

Galatasaray, oyuncu değiştirirken Beşiktaş da yaptı. Bu fark etmiyor. Her iki takım da ayrı ayrı yapmış sayılıyor.

"MHK, HAKEMDEN EK RAPOR İSTEYECEK" 

"MHK, HAKEMDEN EK RAPOR İSTEYECEK"

Bu durumla ilgili itiraz olursa, bu itiraz TFF'ye yapılacak. İtirazın neticesinde TFF, MHK'den görüş isteyecek. Bir izahat isteyecek. MHK de hakemden ek rapor isteyecektir. Hakem için bu olay nasıl gerçekleşti, hakem neden böyle uygulama yaptı ek raporu MHK'ye verecek. MHK bununla ilgili TFF'ye görüş bildirecek.

Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig Deniz Çoban son dakika beşiktaş galatasaray hata
En Çok Aranan Haberler

