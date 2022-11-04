Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir? İşte Halil Umut Meler’in derbi karnesi!

Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Galatasaray ile Beşiktaş, 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in iki büyük kulübünü karşı karşıya getirecek olan karşılaşmanın Hakem Umut Meler vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir?