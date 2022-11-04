Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir? İşte Halil Umut Meler’in derbi karnesi!

Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Galatasaray ile Beşiktaş, 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in iki büyük kulübünü karşı karşıya getirecek olan karşılaşmanın Hakem Umut Meler vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir?
Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.
Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.
18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.
29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.
Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.