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Galatasaray'da Cicaldau gidiyor ama servet kazandırıyor!

25.08.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da gelen transferlerin yanında bir o kadar da ayrılık yaşanacak gibi. Taraftarla bir türlü yıldızı barışmayan Alexandru Cicaldau'ya sürpriz bir talip geldi. Ligue 1 ekiplerinden Nantes'in ilgilendiği Rumen oyuncu takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Alexandru Cicaldau

Alexandru Cicaldau

ROM Romanya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Cicaldau'ya beklenmedik bir şekilde teklif geldi. Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan Cicaldau için gelen teklif değerlendirilmeye alındı.

7.5 MİLYON EURO

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Fransa basınında yer alan habere göre; Nantes, Cicaldau için 7.5 milyon Euro gibi bir bedeli ödemeye hazır. Galatasaray'ın beklenmedik bu teklife çok büyük olasılıkla onay vereceği öğrenildi. Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rumen orta saha, geçtiğimiz sezon 40 maçta 5 gol, 4 asistle oynadı.

CICALDAU FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
cicaldau galatasaray
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