Galatasaray'da Cicaldau gidiyor ama servet kazandırıyor!

Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Cicaldau'ya beklenmedik bir şekilde teklif geldi. Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan Cicaldau için gelen teklif değerlendirilmeye alındı.

7.5 MİLYON EURO

Fransa basınında yer alan habere göre; Nantes, Cicaldau için 7.5 milyon Euro gibi bir bedeli ödemeye hazır. Galatasaray'ın beklenmedik bu teklife çok büyük olasılıkla onay vereceği öğrenildi. Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rumen orta saha, geçtiğimiz sezon 40 maçta 5 gol, 4 asistle oynadı.