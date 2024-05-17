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Galatasaray'da Dursun Özbek ile Erden Timur arasında gergin dakikalar! ''Rol çalma, rol çalma!''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.05.2024 18:59
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Yönetim Kurulu, kulübün eski başkanları, Galatasaray Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk ve üyelerin yüksek katılım gösterdiği etkinlikte Sarı-kırmızılı camia bir araya geldi. Erden Timur'un konuşma yaptığı sırada araya giren Dursun Özbek'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferinin 24. yıl dönümü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde kutlandı. Dursun Özbek ile Erden Timur arasında yaşanan konuşma Galatasaraylı taraftarları şaşırttı.

ERDEN TİMUR: "TÜM EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Erden Timur söz alıp konuşmaya başladı ve "Herkesin emeği çok büyük. Başta başkanımıza ve tüm emek verenlere teşekkür ediyorum. Fatih kardeşimiz, İbrahim abi…" dediği anda başkan Dursun Özbek araya girdi ve gülerek "Rol çalma, rol çalma." dedi. Dursun Özbek'in bu sözlerine bozulan Erden Timur, "İnsanlara teşekkür ettiğim için kusura bakmayın" dedi ve sözlerine son noktayı koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Erden Timur galatasaray
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