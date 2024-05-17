Galatasaray'da Dursun Özbek ile Erden Timur arasında gergin dakikalar! ''Rol çalma, rol çalma!''

Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferinin 24. yıl dönümü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde kutlandı. Dursun Özbek ile Erden Timur arasında yaşanan konuşma Galatasaraylı taraftarları şaşırttı.

ERDEN TİMUR: "TÜM EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Erden Timur: "Herkesin emeği çok büyük. Başta başkanımıza ve tüm emek verenlere teşekkür ediyorum. Fatih kardeşimiz, İbrahim abi…"



Dursun Özbek: "Rol çalma, rol çalma." pic.twitter.com/WHaJuCKRRZ — Mynet Spor (@mynetspor) May 17, 2024

Erden Timur söz alıp konuşmaya başladı ve "Herkesin emeği çok büyük. Başta başkanımıza ve tüm emek verenlere teşekkür ediyorum. Fatih kardeşimiz, İbrahim abi…" dediği anda başkan Dursun Özbek araya girdi ve gülerek "Rol çalma, rol çalma." dedi. Dursun Özbek'in bu sözlerine bozulan Erden Timur, "İnsanlara teşekkür ettiğim için kusura bakmayın" dedi ve sözlerine son noktayı koydu.

