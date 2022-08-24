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Galatasaray'da Emre Akbaba gelişmesi! Yine Sevilla başrolde...

24.08.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Emre Akbaba'dan yine ayrılık kararı... Yeni transferlerin gelişiyle iyiden iyiye yedek kulübesine hapsolan Emre Akbaba ayrılığı kafasına koydu. Sarı-kırmızılıların Sevilla'dan Suso'yu listesine almasının ardından Emre Akbaba'nın morali bir hayli bozuldu.

Emre Akbaba

Emre Akbaba

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Emre Akbaba gelişmesi yaşanıyor. Yıldız isimlerin takıma katılmasının ardından forma şansı bulması zorlaşan yıldız oyuncunun takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu iddia edildi.

SUSO İÇİN GİRİŞİM YAPILDI! SEVILLA...

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Emre Akbaba'nın pozisyonunda forma giyebilen Sevilla'nın yıldızı Suso'yu gündemine alan sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncunun morali bir hayli bozuldu. Sezon başında iyi bir kamp dönemi geçiren Emre'nin takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

ALANYASPOR HAZIRDA BEKLİYOR

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Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Emre Akbaba'nın yeniden Alanyaspor'a gidip düzenli bir şekilde forma giymek istediği öğrenildi.

EMRE AKBABA FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Emre Akbaba galatasaray sevilla suso
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