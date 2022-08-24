Galatasaray'da Emre Akbaba gelişmesi! Yine Sevilla başrolde...

Galatasaray'da Emre Akbaba gelişmesi yaşanıyor. Yıldız isimlerin takıma katılmasının ardından forma şansı bulması zorlaşan yıldız oyuncunun takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu iddia edildi.
Emre Akbaba'nın pozisyonunda forma giyebilen Sevilla'nın yıldızı Suso'yu gündemine alan sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncunun morali bir hayli bozuldu. Sezon başında iyi bir kamp dönemi geçiren Emre'nin takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Emre Akbaba'nın yeniden Alanyaspor'a gidip düzenli bir şekilde forma giymek istediği öğrenildi.
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