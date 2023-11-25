SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da her şey tersine döndü! Alanyaspor maçında en çok konuşulan Ndombele oldu

Galatasaray'da her şey tersine döndü! Alanyaspor maçında en çok konuşulan Ndombele oldu

25.11.2023 19:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yeni transferlerden belki de en çok eleştirilen isimlerin başında Tottenham'dan kadroya katılan Ndombele gelirken, 13. hafta mücadelesinde yıldız isim ilk 11'de başladı. Özellikle kilosuyla eleştirilerin hedefindeki isim fit görünüşüyle dikkatleri çekerken sosyal medyada da gündem oldu. İşte detaylar...

Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Okan Buruk bir süredir kilolarıyla gündemde olan, eleştiri oklarının hedefindeki isim Ndombele'ye ilk 11'de şans verdi.

Maç öncesi yaptığı açıklamada Okan Buruk "Ndombele, arayı çok iyi geçirdi. Ndombele'ye de formayı vermek istedik. Kadro seçimi zor olabiliyor ama bütün oyuncularımızı kullanabiliyoruz." ifadelerini kullanırken Fransız oyuncu performansıyla taraftardan geçer not aldı.

HER ŞEY TERSİNE DÖNDÜ

ndombele-kilo

Önceki haftaların aksine çok daha hareketli ve daha fit bir görüntü veren Ndombele sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O YORUMLAR...


Canlı Skor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor son dakika galatasaray ndombele Süper Lig erden süper li hedefi
En Çok Okunan Haberler
Turistleri görünce aracındaki Türk yolcularına yaptıkları 'pes' dedirtti! O taksici gözaltına alındı

Turistleri görünce aracındaki Türk yolcularına yaptıkları 'pes' dedirtti! O taksici gözaltına alındı

Rize'de dikkat çeken protesto! AK Parti İl Başkanı Ayar: Halka rağmen iş yapılamaz

Rize'de dikkat çeken protesto! AK Parti İl Başkanı Ayar: Halka rağmen iş yapılamaz

Erling Haaland fırtınası devam ediyor!

Erling Haaland fırtınası devam ediyor!

Icardi'nin adını duyunca küplere bindi! "Ben olduğum sürece bu formayı giyemez"

Icardi'nin adını duyunca küplere bindi! "Ben olduğum sürece bu formayı giyemez"

Kaleciyi de geçmişti! Icardi bomboş kalede direğe takıldı

Kaleciyi de geçmişti! Icardi bomboş kalede direğe takıldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.