Galatasaray'da her şey tersine döndü! Alanyaspor maçında en çok konuşulan Ndombele oldu

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Okan Buruk bir süredir kilolarıyla gündemde olan, eleştiri oklarının hedefindeki isim Ndombele'ye ilk 11'de şans verdi.

Maç öncesi yaptığı açıklamada Okan Buruk "Ndombele, arayı çok iyi geçirdi. Ndombele'ye de formayı vermek istedik. Kadro seçimi zor olabiliyor ama bütün oyuncularımızı kullanabiliyoruz." ifadelerini kullanırken Fransız oyuncu performansıyla taraftardan geçer not aldı.

HER ŞEY TERSİNE DÖNDÜ

Önceki haftaların aksine çok daha hareketli ve daha fit bir görüntü veren Ndombele sosyal medyada gündem oldu.

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