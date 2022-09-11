Galatasaray'da Kerem varsa, sorun yok! Kasımpaşa engelini geriden gelip geçtiler

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerin mutluluğu yaşanırken, Kasımpaşa'yı da yenip taraftarların moraline moral katmak hedeflenmişti. Kerem'in yıldızlaştı maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sonuçlandı.

KASIMPAŞA MAÇTA 1-0 ÖNE GEÇTİ

Kasımpaşa, 16. dakikada Bahoken'in golüyle 1-0 öne geçti. Soldan Ben Ouannes'in ceza sahası içine gönderdiği topa Stephane Bahoken yükseldi. Bahoken kafa vuruşuyla topu ağalara gönderdi.

5 DAKİKA SONRA GOMIS SAHNEYE ÇIKTI

Galatasaray 21. dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle skora eşitliği getirdi. Yunus Akgün sağ kanattan dip çizgiye inerek yerden ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte boş pozisyonda bulunan Gomis vuruşunda topu ağlara gönderdi. Galatasaray'ın Süper Lig'de son 11 golünün 8'ini Gomis attı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Galatasaray, 50. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 2-1 öne geçti. Sergio Oliveira savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na pasını gönderdi. Genç futbolcu, karşı karşıya pozisyonda vuruşunda takımını öne geçirdi.

KEREM İNANILMAZ BİR GOL ATTI

Galatasaray, 69. dakikada yeniden Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol ile farkı 2'ye yükseltti. Patrick van Aanholt'tan aldığı pası ceza sahası dışında kontrol eden Kerem Aktürkoğlu uzak mesafeden vuruşunda topu ağlara gönderdi.

SON DAKİKALARDA SKOR 3-2 OLDU

Kasımpaşa, 90. dakikada Sadık Çiftpınar'ın golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

KASIMPAŞA: 7 GALATASARAY: 23

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 23 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın toplam 74 golüne, Lacivert-Beyazlılar 38 golle yanıt verdi.

SON 2 MAÇTA PAŞA GÜLMÜŞTÜ

Geçen sezon ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2 sona ererken, Nef Stadyumu’ndaki mücadeleyi Kasımpaşa 3-1 kazandı. Öte yandan iki takım ayrıca bu sezon başında hazırlık maçında karşılaştı ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.