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Galatasaray'da Kerem varsa, sorun yok! Kasımpaşa engelini geriden gelip geçtiler

11.09.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Yeni transferler Icardi ve Mata'nın kadroda yer almadığı maçta hedef 3 puandı. Son 2 karşılaşmasını kazanan Kasımpaşa, bu maçı da alarak yenilmezlik serisini 3 maça çıkartmak istiyordu. Karşılıklı gollere sahne olan maç adeta nefes kesti. Sarı-kırmızılılarda Kerem'in sahne aldığı maç 3-2'lik Galatasaray üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerin mutluluğu yaşanırken, Kasımpaşa'yı da yenip taraftarların moraline moral katmak hedeflenmişti. Kerem'in yıldızlaştı maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sonuçlandı.

KASIMPAŞA MAÇTA 1-0 ÖNE GEÇTİ

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Kasımpaşa, 16. dakikada Bahoken'in golüyle 1-0 öne geçti. Soldan Ben Ouannes'in ceza sahası içine gönderdiği topa Stephane Bahoken yükseldi. Bahoken kafa vuruşuyla topu ağalara gönderdi.

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5 DAKİKA SONRA GOMIS SAHNEYE ÇIKTI

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Galatasaray 21. dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle skora eşitliği getirdi. Yunus Akgün sağ kanattan dip çizgiye inerek yerden ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte boş pozisyonda bulunan Gomis vuruşunda topu ağlara gönderdi. Galatasaray'ın Süper Lig'de son 11 golünün 8'ini Gomis attı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

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Galatasaray, 50. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 2-1 öne geçti. Sergio Oliveira savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na pasını gönderdi. Genç futbolcu, karşı karşıya pozisyonda vuruşunda takımını öne geçirdi.

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KEREM İNANILMAZ BİR GOL ATTI

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Galatasaray, 69. dakikada yeniden Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol ile farkı 2'ye yükseltti. Patrick van Aanholt'tan aldığı pası ceza sahası dışında kontrol eden Kerem Aktürkoğlu uzak mesafeden vuruşunda topu ağlara gönderdi.

SON DAKİKALARDA SKOR 3-2 OLDU

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Kasımpaşa, 90. dakikada Sadık Çiftpınar'ın golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

KASIMPAŞA: 7 GALATASARAY: 23

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Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 23 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın toplam 74 golüne, Lacivert-Beyazlılar 38 golle yanıt verdi.

SON 2 MAÇTA PAŞA GÜLMÜŞTÜ

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Geçen sezon ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2 sona ererken, Nef Stadyumu’ndaki mücadeleyi Kasımpaşa 3-1 kazandı. Öte yandan iki takım ayrıca bu sezon başında hazırlık maçında karşılaştı ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

KASIMPAŞA-GALATASARAY

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