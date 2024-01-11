Galatasaray'da maçın son dakikalarında kırmızı kartla oyundan atılan Kerem Aktürkoğlu maç sonu hakem saldırdı: Allah belanızı versin!

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk olurken, mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın son dakikalarda kalesinde gördüğü penaltı golüyle 1-1 berabere biterken Galatasaray zirve yarışında büyük bir yara almış oldu.

KEREK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Son dakikaları oldukça gergin geçen maçta Kerem Aktürkoğlu önce penaltı pozisyonunda daha sonra 90+6'da rakibinin ayağına basması nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Oyundan atılmasına çok sinirlenen Kerem maçın hakemi Zorbay Küçük'e tepki göstermesinin ardından kenara geldiği sırada 4. hakemin üzerine yürüdü ve 'Allah belanızı versin' dediği görüldü.

Çok sinirli olan başarılı oyuncuyu Okan Buruk ve Galatasaraylı oyuncular sakinleştirerek soyunma odasına gönderdi.

KARİYERİNDE İLK

25 yaşındaki futbolcu, bu kartla birlikte kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maçta formasından uzak kalacak.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

