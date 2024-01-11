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Galatasaray'da maçın son dakikalarında kırmızı kartla oyundan atılan Kerem Aktürkoğlu maç sonu hakem saldırdı: Allah belanızı versin!

11.01.2024 19:17 | Son Güncelleme:
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Erteleme maçında 16. hafta mücadelesinde Galatasaray Sivasspor'a konuk olurken mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Sarı-Kırmızılılar'da Kerem Aktürkoğlu gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kalırken maçın 4. hakemine tepki gösterdi. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk olurken, mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın son dakikalarda kalesinde gördüğü penaltı golüyle 1-1 berabere biterken Galatasaray zirve yarışında büyük bir yara almış oldu.

KEREK KIRMIZI KART GÖRDÜ

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Son dakikaları oldukça gergin geçen maçta Kerem Aktürkoğlu önce penaltı pozisyonunda daha sonra 90+6'da rakibinin ayağına basması nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

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Oyundan atılmasına çok sinirlenen Kerem maçın hakemi Zorbay Küçük'e tepki göstermesinin ardından kenara geldiği sırada 4. hakemin üzerine yürüdü ve 'Allah belanızı versin' dediği görüldü.

Çok sinirli olan başarılı oyuncuyu Okan Buruk ve Galatasaraylı oyuncular sakinleştirerek soyunma odasına gönderdi.

KARİYERİNDE İLK

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25 yaşındaki futbolcu, bu kartla birlikte kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maçta formasından uzak kalacak.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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