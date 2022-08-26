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Galatasaray'da son antrenmanına çıktı! Anlaşma sağlandı gidiyor...

26.08.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Alexandru Cicaldau ile yollar ayrılıyor. Yapılan transferlerin ardından yedek kulübesine hapsolan yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına onay verildi. El İttifak Kalba, Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Alexandru Cicaldau

Alexandru Cicaldau

ROM Romanya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da iç transferde yeni bir gelişme yaşandı. Okan Buruk'un bu sezonki kadro yapılanmasında bulunmayan Alexandru Cicaldau'nun gidişine onay verildi. Şu ana kadar 9 transfer yapan sarı-kırmızılılar, Alexandru Cicaldau'nun maaş yükünden kurtulup biraz da olsa rahatlamak istiyor.

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El İttifak Kalba, Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Rumen yıldızın maaşını Arap kulübü ödeyecek. Cimbom'da Evander içinse tekrardan girişim yapılacak. (Ajansspor)

CICALDAU FOTOĞRAFLARI

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