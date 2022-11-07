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Galatasaray'da yönetim para yağdırdı! Beşiktaş derbisi için dev prim...

07.11.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan dev derbiyi sarı - kırmızılılar 2-1 kazandı. Mauro Icardi'nin golleriyle galibiyete uzanan Galatasaray'da yönetim, maçtan önce 3 puanın kazanılması halinde prim dağıtılacağının sözünü vermişti. Sarı - kırmızılı yönetimin futbolculara dağıttığı galibiyet primi belli oldu.

Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda İstanbul'un sarı - kırmızılıları ile siyah - beyazlılarını karşılaştıran müsabakada kazanan taraf 2-1'lik skorla Galatasaray olmuştu. Aslan'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi kaydetmişti.

GALATASARAY'DAN DEV PRİM

YÖNETİM SÖZ VERMİŞTİ

YÖNETİM SÖZ VERMİŞTİ

Galatasaray Yönetimi, Beşiktaş maçının kazanılması halinde futbolculara prim verileceğini duyurmuştu.

GALİBİYET GELDİ

GALİBİYET GELDİ

Sarı - kırmızılı ekibin karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrılmasının ardından yönetim de sözünü tuttu.

HER OYUNCUYA 250 BİN EURO

HER OYUNCUYA 250 BİN EURO

Tüm takıma Beşiktaş galibiyeti dolayısıyla 250 bin Euro prim dağıtılacağı belirtildi.

TOPLAMDA 5 MİLYON TL

TOPLAMDA 5 MİLYON TL

Bu doğrultuda Aslan'ın yıldızlarının toplamda alacağı primin de 5 milyon TL'ye ulaşmasının beklendiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor. (Fanatik)

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