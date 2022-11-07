Galatasaray'da yönetim para yağdırdı! Beşiktaş derbisi için dev prim...

Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda İstanbul'un sarı - kırmızılıları ile siyah - beyazlılarını karşılaştıran müsabakada kazanan taraf 2-1'lik skorla Galatasaray olmuştu. Aslan'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi kaydetmişti.
Galatasaray Yönetimi, Beşiktaş maçının kazanılması halinde futbolculara prim verileceğini duyurmuştu.
Sarı - kırmızılı ekibin karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrılmasının ardından yönetim de sözünü tuttu.
Tüm takıma Beşiktaş galibiyeti dolayısıyla 250 bin Euro prim dağıtılacağı belirtildi.
Bu doğrultuda Aslan'ın yıldızlarının toplamda alacağı primin de 5 milyon TL'ye ulaşmasının beklendiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor. (Fanatik)