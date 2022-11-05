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Galatasaray'dan ayrılacağı gündemde olan Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden Premier Lig açıklaması!

05.11.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Galatasaray'daki performansı tartışma konusu olan Kerem Aktürkoğlu için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Genç futbolcunun menajeri Erkut Söğüt İngiliz basınına dair yaptığı açıklamada "Zamanı geldiğinde Premier Lig'de oynayacak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın 24 yaşındaki golcüsü Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon göstermiş olduğu başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Milli futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, Kerem için açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu için Ünlü menajer Erkut Söğüt'ün açıklamalar sosyal medyada çokça konuşuldu.

İŞTE O SÖZLER...

"Dürüst olmak gerekirse transfer için doğru zamanın veya doğru yerin ne zaman olduğunu asla bilemezsiniz. Bu iş pek çok faktöre bağlıdır. Oyuncuyu seven ve oyuncuyu geliştirebilecek bir teknik direktör olmalı. Kerem'in hala genç bir oyuncu olduğunu biliyorsunuz. Genç oyuncuların transferinde zamanlama çok önemli."

"PREMİER LİG'DE OYNAYACAK"

"PREMİER LİG'DE OYNAYACAK"

"Kerem'in doğru zaman geldiğinde Premier Lig'de oynayacağını düşünüyorum. Şu anda milli takımın da 11 oyuncularından oldu. Adım adım gelişiyor ve bu olgunlaşması için çok önemli. Genç bir oyuncunun kendisini isteyen teknik direktörün olduğu kulübe gitmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.

"Bir menajer olarak genç oyuncularınızı her zaman Arteta'ya göndermek istersiniz çünkü Arteta her zaman genç futbolcularla oynuyor."

"Arsenal, oyuncuları genç yaşta transfer etme ve onları yetiştirme kültürüne sahip bir kulüp. Bu bence benzersiz bir durum. Pek çok takım bunu yapmıyor. Bir menajer olarak genç bir oyuncumun, Arsenal'e gitmesini ve oynamasını ve gelişmesini isterim"

Bu sezon Galatasaray'da 12 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 3 gol atıp, bir asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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