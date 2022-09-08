Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'e sürpriz teklif! İşte o takım...

Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon ayrılarak büyük bir sürprize imza atan Fatih Terim için flaş bir teklif geldiği iddia edildi. Tecrübeli çalıştırıcının Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir açıklama yapmaması ve sessizliğe bürünmesi başkanlığa hazırlanıyor gibi algılanmıştı. Fakat; Fatih Terim'in kariyerine devam edeceği öğrenildi.

EVERTON'DAN GELEN TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Galatasaray'dan ayrıldığı dönemde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan teklif alan Fatih Terim, dinlenmek istediğini gerekçe göstererek bu teklifi reddetmişti. Yavaş yavaş sahalara dönmeyi arzulayan Terim'e ilginç bir yerden teklif geldi.

MISIR MİLLİ TAKIMI TEKLİF YAPTI

Fatih Terim'e Mısır'dan teklif geldiği iddia edildi. 2022 Dünya Kupası'nda yer alamayacak Mısır, Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz ile yollar ayrılmıştı. Yeni bir planlamayla takımı düzlüğe çıkartmak isteyen Mısır, Fatih Terim'e teklif yaptı. Fatih Terim'in bu teklife ne cevap vereceği henüz bilinmiyor.