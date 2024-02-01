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Galatasaray'dan tepki çeken transfer! Sacha Boey'un yerine gelen isim sosyal medyada tartışma yarattı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.02.2024 07:23 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan ayrılarak Bayern Münih'e rekor bedelle transfer olan Sacha Boey'in gidişinden sonra sağ bek mevkisine kimin transfer edileceği büyük merak konusu olmuş durumdaydı. Sarı-kırmızılı yetkililer aradığı ismi Fransa'da buldu. Galatasaray, Rennes forması giyen Lorenz Assignon'u 5 aylığına kiralayarak kadrosuna kattı. Bu transferde satın alma opsiyonunun olmaması sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Lorenz Assignon

Lorenz Assignon

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Rennes
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Galatasaray aradığı sol beki Fransa'nın Rennes takımında buldu. Lorenz Assignon'u 5 aylığına kiralayan sarı-kırmızılılar büyük bir adım atmış oldu.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

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Henüz 22 yaşında olmasına rağmen güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Lorenz Assignon'un büyük bir potansiyeli olduğu biliniyor. Oyun tarzı Sacha Boey'u andıran Lorenz Assignon'u ikna eden sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu 5 aylığına kiraladı.

RENNES İKNA OLMADI

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Bu kiralama sözleşmesine satın alma opsiyonu da koydurtmak isteyen sarı-kırmızılılar Rennes'i ikna edemedi. Bu sebeple sosyal medyada yoğun tepki alan bu transferde yalnızca Lorenz Assignon'a 450 bin euro maaş ödenecek.

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