Galatasaray'dan tepki çeken transfer! Sacha Boey'un yerine gelen isim sosyal medyada tartışma yarattı

Galatasaray aradığı sol beki Fransa'nın Rennes takımında buldu. Lorenz Assignon'u 5 aylığına kiralayan sarı-kırmızılılar büyük bir adım atmış oldu.
Henüz 22 yaşında olmasına rağmen güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Lorenz Assignon'un büyük bir potansiyeli olduğu biliniyor. Oyun tarzı Sacha Boey'u andıran Lorenz Assignon'u ikna eden sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu 5 aylığına kiraladı.
Bu kiralama sözleşmesine satın alma opsiyonu da koydurtmak isteyen sarı-kırmızılılar Rennes'i ikna edemedi. Bu sebeple sosyal medyada yoğun tepki alan bu transferde yalnızca Lorenz Assignon'a 450 bin euro maaş ödenecek.