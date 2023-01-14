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Galatasaray'ın 4-0'lık Hatayspor galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den canlı yayında sert sözler! 'Aferin diyecekler mi zannediyorsun?'

14.01.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 19. haftasında lider Galatasaray sahasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'u konuk ederken, mücadelede gülen taraf 4-0'lık galibiyetle Sarı-Kırmızılılar olurken, karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in o sözleri...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor ile karşılaşan lider Galatasaray, NEF Stadı'nda oynanan mücadelede rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başarırken, ligin ilk yarısını zirvede tamamladı.

Karşılaşmanın yankıları sürerken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'a da eleştirilerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER...

"FAVORİ GİBİ OYNADI FAVORİ GİBİ KAZANDI" 

"FAVORİ GİBİ OYNADI FAVORİ GİBİ KAZANDI" 

Rıdvan Dilmen, "Oyuna giren oyunculara baktığınızda Yunus, Gomis, Berkan, Rashica ve Mertens'in cezasını öyle bir yerde bitiriyor ki Mata'yı da kazanıyor. Kafalardaki soru işaretlerini attı. Favori gibi oynadı favori gibi kazandı" ifadelerini kullandı.

"DUBOİS SAKATLANDI, BOEY'İ KAZANDI" 

"DUBOİS SAKATLANDI, BOEY'İ KAZANDI" 

Yorumlarına devam eden Dilmen, "Muslera, iş düştüğünde işini yaptı. Kolay bir maçta konsantrasyonunu üst düzeyde tutması önemliydi. Dubois yapabildiğinin en iyisini yapmaya çalıştı, özellikle ilk yarıda. Sakatlık şanssızlıkları size avantaj olarak dönebilir. Ozan Kabak, Boey... Dubois sakatlandı, Boey'i kazandı, devam etti. Barış da formayı aldı" dedi.

"GALATASARAY BUGÜN GÜLE OYNAYA MAÇI KAZANDI" 

"GALATASARAY BUGÜN GÜLE OYNAYA MAÇI KAZANDI" 

Rıdvan Dilmen, "Kerem geçen seneden farklı oynamıyordu ki. Gol attı. Gol atmadığında da aynı oynuyordu. Icardi'nin şu anda ölüsü oynuyor. Ona rağmen oyunun sonuna kadar maç temposu artsın ve morallensin diye oyunda tuttu. Hatta çift santrfora döndü. Galatasaray bugün güle oynaya maçı kazandı" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY FENER'E GÖRE +1 AVERAJA GEÇTİ" 

"GALATASARAY FENER'E GÖRE +1 AVERAJA GEÇTİ" 

Puan cetvelini değerlendiren Dilmen, şunları kaydetti: "Fenerbahçe maçını kazanınca puan farkı 5'e çıktı. Herkese göre 4. Fenerbahçe'nin 4-0 yenmesi lazım, Başakşehir'in ise 8-1 yenmesi lazım. Galatasaray Fener'e göre +1 averaja geçti"

"SEFEROVİC İLE YOLLARIN AYRILABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM" 

"SEFEROVİC İLE YOLLARIN AYRILABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM" 

Galatasaray'ın transfer planını anlatan Dilmen, "Kerem, Yunus, Rashica kenar oyuncu olduğu için, zaman zaman da Barış Alper santrfor oynayabildiği için Seferovic ile yolların ayrılabileceğini düşünüyorum. Yerine de birini almazlar" açıklamasını yaptı.

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