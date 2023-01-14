Galatasaray'ın 4-0'lık Hatayspor galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den canlı yayında sert sözler! 'Aferin diyecekler mi zannediyorsun?'

"GALATASARAY BUGÜN GÜLE OYNAYA MAÇI KAZANDI"

Rıdvan Dilmen, "Kerem geçen seneden farklı oynamıyordu ki. Gol attı. Gol atmadığında da aynı oynuyordu. Icardi'nin şu anda ölüsü oynuyor. Ona rağmen oyunun sonuna kadar maç temposu artsın ve morallensin diye oyunda tuttu. Hatta çift santrfora döndü. Galatasaray bugün güle oynaya maçı kazandı" şeklinde konuştu.