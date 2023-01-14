Galatasaray'ın 4-0'lık Hatayspor galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den canlı yayında sert sözler! 'Aferin diyecekler mi zannediyorsun?'

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor ile karşılaşan lider Galatasaray, NEF Stadı'nda oynanan mücadelede rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başarırken, ligin ilk yarısını zirvede tamamladı.
Karşılaşmanın yankıları sürerken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'a da eleştirilerde bulundu.
Rıdvan Dilmen, "Oyuna giren oyunculara baktığınızda Yunus, Gomis, Berkan, Rashica ve Mertens'in cezasını öyle bir yerde bitiriyor ki Mata'yı da kazanıyor. Kafalardaki soru işaretlerini attı. Favori gibi oynadı favori gibi kazandı" ifadelerini kullandı.
Yorumlarına devam eden Dilmen, "Muslera, iş düştüğünde işini yaptı. Kolay bir maçta konsantrasyonunu üst düzeyde tutması önemliydi. Dubois yapabildiğinin en iyisini yapmaya çalıştı, özellikle ilk yarıda. Sakatlık şanssızlıkları size avantaj olarak dönebilir. Ozan Kabak, Boey... Dubois sakatlandı, Boey'i kazandı, devam etti. Barış da formayı aldı" dedi.
Rıdvan Dilmen, "Kerem geçen seneden farklı oynamıyordu ki. Gol attı. Gol atmadığında da aynı oynuyordu. Icardi'nin şu anda ölüsü oynuyor. Ona rağmen oyunun sonuna kadar maç temposu artsın ve morallensin diye oyunda tuttu. Hatta çift santrfora döndü. Galatasaray bugün güle oynaya maçı kazandı" şeklinde konuştu.
Puan cetvelini değerlendiren Dilmen, şunları kaydetti: "Fenerbahçe maçını kazanınca puan farkı 5'e çıktı. Herkese göre 4. Fenerbahçe'nin 4-0 yenmesi lazım, Başakşehir'in ise 8-1 yenmesi lazım. Galatasaray Fener'e göre +1 averaja geçti"
Galatasaray'ın transfer planını anlatan Dilmen, "Kerem, Yunus, Rashica kenar oyuncu olduğu için, zaman zaman da Barış Alper santrfor oynayabildiği için Seferovic ile yolların ayrılabileceğini düşünüyorum. Yerine de birini almazlar" açıklamasını yaptı.