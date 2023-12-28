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Galatasaray resmi hesabından Ndombele'nin doğum gününü kutladı, taraftarların yorumları kırdı geçirdi!

28.12.2023 10:58 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ndombele geldiği günden bu yana beklentilerin altında bir performans sergilerken, Fransız oyuncu yeni yaşını kutladı. Sarı-Kırmızılılar resmi hesabından kutlama mesajı paylaşırken, taraftarların bu gönderiye attığı yorumlar ise herkesi güldürdü.

Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sezon başında Tottenham'dan 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Ndombele fazla kilolarıyla gündemden düşmezken, Fransız oyuncu ilk 11'de de forma şansı bulmakta zorlanıyor.

'HAMBURGER' İDDİASI!

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Daha önce hocasıyla hamburger yemek için tartıştığı iddia edilen futbolcuyu devre arasında göndermenin yolları aranacağı öne sürülürken Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama kendisine güvendiğini dile getirmişti.

"İLK GÜNKÜ GİBİ GÜVENİYORUM"

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"Ndombele ile ilgili ortaya atılan iddialar var. Yalanın her türlüsü kötü. Kulübümüz gereken işlemleri yapacaktır. Hamburger söylemiş, öyle olmuş böyle olmuş... Bu yalanı bir hafta sonra atmaları gerekiyordu. Daha doğru olurdu bu yalan. Ona ilk günkü gibi güveniyorum.

DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

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Tüm bunlar yaşanırken, 28 Aralık itibarıyla yeni yaşına giren Ndombele için Galatasaray resmi hesabından bir kutlama gönderisi yayınlandı. Yapılan paylaşımın altına taraftarların esprili yanıtları ise gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray hamburger kilo ndombele sezon buruk 15 milyon euro
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