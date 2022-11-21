Galatasaray sonrası sessiz kalmıştı! Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü oluyor...

Son dakika haberleri: 9 yıl formasını giydiği Galatasaray'da 5 şampiyonluk, 5 Türkiye Kupası ve 6 Türkiye Süper Kupası sevinci yaşayan Selçuk İnan, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı. Bu kararın ardından o dönem Galatasaray'ın başında yer alan Fatih Terim'in yanında yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Selçuk İnan, ilk teknik direktörlük deneyimine hazırlanıyor.