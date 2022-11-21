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Galatasaray sonrası sessiz kalmıştı! Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü oluyor...

21.11.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. İstanbul temsilcisinde son olarak teknik direktör Şenol Can görev yapmış ve 13 maçın ardından yollar ayrılmıştı. Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörünün Selçuk İnan olduğu iddia edildi. İlk antrenörlük deneyimini Galatasaray'da, Fatih Terim'in yanında yaşayan İnan ile Kasımpaşa Yönetimi'nin anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Selçuk İnan, ilk kez teknik direktör olarak görev yapacak.

Son dakika haberleri: 9 yıl formasını giydiği Galatasaray'da 5 şampiyonluk, 5 Türkiye Kupası ve 6 Türkiye Süper Kupası sevinci yaşayan Selçuk İnan, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı. Bu kararın ardından o dönem Galatasaray'ın başında yer alan Fatih Terim'in yanında yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Selçuk İnan, ilk teknik direktörlük deneyimine hazırlanıyor.

SELÇUK İNAN'IN YENİ ADRESİ

ŞENOL CAN İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

ŞENOL CAN İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırmıştı. Can, çıktığı 13 maçta aldığı 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilginin ardından karşılıklı anlaşarak Kasımpaşa'dan ayrılmıştı.

FLAŞ HAMLE

FLAŞ HAMLE

Yeni teknik direktörü merak edilen Kasımpaşa'dan flaş bir hamle geldi.

SELÇUK İNAN İLE ANLAŞMAYA VARILDI

SELÇUK İNAN İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Fanatik'in haberine göre; İstanbul temsilcisi, son olarak Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Selçuk İnan ile anlaşmaya vardı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Süper Lig'de 13. sırada yer alan Kasımpaşa'nın kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapmasının beklendiği ve bir imza töreni düzenleneceği ifade edildi.

İLK DENEYİMİ OLACAK

İLK DENEYİMİ OLACAK

Selçuk İnan, bu görevle birlikte ilk teknik direktörlük deneyimini Kasımpaşa'da yaşayacak.

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