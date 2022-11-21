Galatasaray sonrası sessiz kalmıştı! Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü oluyor...

Son dakika haberleri: 9 yıl formasını giydiği Galatasaray'da 5 şampiyonluk, 5 Türkiye Kupası ve 6 Türkiye Süper Kupası sevinci yaşayan Selçuk İnan, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı. Bu kararın ardından o dönem Galatasaray'ın başında yer alan Fatih Terim'in yanında yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Selçuk İnan, ilk teknik direktörlük deneyimine hazırlanıyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırmıştı. Can, çıktığı 13 maçta aldığı 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilginin ardından karşılıklı anlaşarak Kasımpaşa'dan ayrılmıştı.
Yeni teknik direktörü merak edilen Kasımpaşa'dan flaş bir hamle geldi.
Fanatik'in haberine göre; İstanbul temsilcisi, son olarak Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Selçuk İnan ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de 13. sırada yer alan Kasımpaşa'nın kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapmasının beklendiği ve bir imza töreni düzenleneceği ifade edildi.
Selçuk İnan, bu görevle birlikte ilk teknik direktörlük deneyimini Kasımpaşa'da yaşayacak.