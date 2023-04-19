"Galatasaray Stadı'nda Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp bayrak dikecekler" sözleri sonrası Serdar Ali Çelikler'den olay açıklamalar!

"BUNU YAPACAK OLAN KİM?"

Fenerbahçe'yi NEF'te şampiyon yapacaklar, bayrak diktirecekler komplo teorileri var. Bunu yapacak olan kim, kim yapacak. Özgüven bunalımına neden olay şeyler bunlar. Galatasaray'da troll etkisinin kalkması lazım