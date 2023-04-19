SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. "Galatasaray Stadı'nda Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp bayrak dikecekler" sözleri sonrası Serdar Ali Çelikler'den olay açıklamalar!

"Galatasaray Stadı'nda Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp bayrak dikecekler" sözleri sonrası Serdar Ali Çelikler'den olay açıklamalar!

19.04.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ligin geride kalan bölümünde Galatasaray liderliğini sürdürürken ikinci sırada bulunan Fenerbahçe rakibini yakından takip ediyor. Şampiyonluk ipini kimin göğüsleyeceği merak edilirken, ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler sosyal medyada konuşulan bir iddia üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, geride kalan haftalarda topladığı 69 puanla zirvede bulunan Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 9 puan fark atmış durumda.

NEF Stadı'nda Kayserispor'u 6-0 mağlup etmeyi başaran Sarı-Kırmızılılar son oynanan Alanyaspor mücadelesinde de rakibini 4-1 mağlup ederken, son iki haftada tam 10 gol kaydetmeyi başardı.

Galatasaray'ın bu performansını değerlendiren ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler Galatasaray camiasının özgüven problemi yaşadığını ifade ederken, Whatsapp grupları ve Space odalarında konuşulduğu iddia edilen 'Fenerbahçe'yi Galatasaray Stadı'nda şampiyon yapacaklarmış, kim o yapacaklar merak ediyorum' sözleri oldukça dikkat çekti.

İŞTE SERDAR ALİ ÇELİKLER'İN O SÖZLERİ

"ÖZGÜVEN SORUNU VAR"

"ÖZGÜVEN SORUNU VAR"

Galatasaray'daki eksiği söyleyeyim. Galatasaray'da camia olarak özgüven sorunu var, kulüp olarak değil. Fenerbahçe'yi bizim stadımızda şampiyon yapacaklar.

Space odalarında bunları konuşuyorlar. Bir süre sonra insan böyle şeylere gülüyor. Galatasaraylılar daha pozitif bilimlere daha mantıklı şeylere inanan bir camiaydı.

"BUNU YAPACAK OLAN KİM?"

"BUNU YAPACAK OLAN KİM?"

Fenerbahçe'yi NEF'te şampiyon yapacaklar, bayrak diktirecekler komplo teorileri var. Bunu yapacak olan kim, kim yapacak. Özgüven bunalımına neden olay şeyler bunlar. Galatasaray'da troll etkisinin kalkması lazım

"HAKEM FALAN DEĞİL..."

"HAKEM FALAN DEĞİL..."

Seçime kadar kimse ligden kopmayacaktı, işte Beşiktaş 2 puan daha bıraktı. Yapacaktı, edecekti diye bir şey olamaz. Galatasaray-Kayserispor maçı hakemi Kürşat Filiz hakem falan değil. Camdaki Kız'da Sedat var, Sedat'ın dublörü olabilir.

Bu Mustafa Kürşat Filiz'den hiçbir şey olmaz. Gaziantep-Fenerbahçe maçından sonra KG VAR'a açık bahis oynamış olabilir demiştim. Lale Orta, Kürşat Filiz için 'Bu adam hakem makem değil' demiş, şimdi kendi maç veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Serdar Ali Çelikler son dakika fenerbahçe galatasaray Süper Lig ligi fenerbahçe rakibi süper li

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yüksek kira fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama!

Erdoğan'dan yüksek kira fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama!

Transparan giyip dekolteli pozuyla büyüledi

Transparan giyip dekolteli pozuyla büyüledi

Ne yaptın Ronaldo! Faulüyle Arapları şoke etti!

Ne yaptın Ronaldo! Faulüyle Arapları şoke etti!

Mauro Icardi, ikinci yarıda yer almadı! Sebebi ise ortaya çıktı...

Mauro Icardi, ikinci yarıda yer almadı! Sebebi ise ortaya çıktı...

Çarpıcı iddia! 'Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir!'

Çarpıcı iddia! 'Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir!'

İşte Devler Ligi'ndeki ilk iki yarı finalist!

İşte Devler Ligi'ndeki ilk iki yarı finalist!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.