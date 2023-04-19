"Galatasaray Stadı'nda Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp bayrak dikecekler" sözleri sonrası Serdar Ali Çelikler'den olay açıklamalar!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, geride kalan haftalarda topladığı 69 puanla zirvede bulunan Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 9 puan fark atmış durumda.
NEF Stadı'nda Kayserispor'u 6-0 mağlup etmeyi başaran Sarı-Kırmızılılar son oynanan Alanyaspor mücadelesinde de rakibini 4-1 mağlup ederken, son iki haftada tam 10 gol kaydetmeyi başardı.
Galatasaray'ın bu performansını değerlendiren ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler Galatasaray camiasının özgüven problemi yaşadığını ifade ederken, Whatsapp grupları ve Space odalarında konuşulduğu iddia edilen 'Fenerbahçe'yi Galatasaray Stadı'nda şampiyon yapacaklarmış, kim o yapacaklar merak ediyorum' sözleri oldukça dikkat çekti.
Galatasaray'daki eksiği söyleyeyim. Galatasaray'da camia olarak özgüven sorunu var, kulüp olarak değil. Fenerbahçe'yi bizim stadımızda şampiyon yapacaklar.
Space odalarında bunları konuşuyorlar. Bir süre sonra insan böyle şeylere gülüyor. Galatasaraylılar daha pozitif bilimlere daha mantıklı şeylere inanan bir camiaydı.
Fenerbahçe'yi NEF'te şampiyon yapacaklar, bayrak diktirecekler komplo teorileri var. Bunu yapacak olan kim, kim yapacak. Özgüven bunalımına neden olay şeyler bunlar. Galatasaray'da troll etkisinin kalkması lazım
Seçime kadar kimse ligden kopmayacaktı, işte Beşiktaş 2 puan daha bıraktı. Yapacaktı, edecekti diye bir şey olamaz. Galatasaray-Kayserispor maçı hakemi Kürşat Filiz hakem falan değil. Camdaki Kız'da Sedat var, Sedat'ın dublörü olabilir.
Bu Mustafa Kürşat Filiz'den hiçbir şey olmaz. Gaziantep-Fenerbahçe maçından sonra KG VAR'a açık bahis oynamış olabilir demiştim. Lale Orta, Kürşat Filiz için 'Bu adam hakem makem değil' demiş, şimdi kendi maç veriyor.