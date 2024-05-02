Galatasaray taraftarını üzen haber! Erden Timur yeni dönemde olmayacak...

Mauro Icardi, Mertens, Lucas Toreira, Davidson, Ziyech, Zaha gibi transferlerin neredeyse tamamında imzası bulunan Erden Timur, Galatasaray'da yeni dönemde yok! Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Dursun Özbek aday olduğunu duyurmuştu. İşte detaylar...

GENEL KURUL İÇİN GERİ SAYIM

Trendyol Süper Lig’de son 4 haftaya girilirken, liderliğini sürdüren ve adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da bir yandan Olağan Genel Kurul için gün sayılıyor.

DURSUN ÖZBEK YENİDEN ADAY

25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçiminde, 2022 yılından bu yana görevde olan Dursun Özbek tekrar aday olduğunu duyurmuştu.

GALATASARAY TARAFTARINI ÜZEN HABER

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul öncesi ise şampiyonluk için gün sayan Galatasaray taraftarını üzecek bir haber geldi.

'ERDEN TİMUR YENİ YÖNETİMDE OLMAYACAK' İDDİASI

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, bu yönetimde Dursun Özbek listesinde olmayacağı iddia edildi.

Hastalığı nedeniyle eşinin yanında olmak isteyen Timur'un Özbek'ten izin istediği konuşulurken, konuyla ilgili taraflardan ise henüz bir açıklama gelmedi.

GALATASARAY TARAFTARINDAN 'BIRAKMA' ÇAĞRISI

Timur'un yeni yönetimde yer almayacağı iddiaları ise sosyal medyada gündem yarattı. Geçtiğimiz yıl elde edilen şampiyonlukta büyük emeği geçen Timur'un yönetimde kalmasını isteyen Galatasaray taraftarı ise adeta isyan etti ve Tİmur'u aldığı ayrılma kararını gözden geçirmeye davet etti.

İşte sosyal medyadaki yorumlardan bazıları;

