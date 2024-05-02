Galatasaray taraftarını üzen haber! Erden Timur yeni dönemde olmayacak...

Mauro Icardi, Mertens, Lucas Toreira, Davidson, Ziyech, Zaha gibi transferlerin neredeyse tamamında imzası bulunan Erden Timur, Galatasaray'da yeni dönemde yok! Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Dursun Özbek aday olduğunu duyurmuştu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig’de son 4 haftaya girilirken, liderliğini sürdüren ve adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da bir yandan Olağan Genel Kurul için gün sayılıyor.
25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçiminde, 2022 yılından bu yana görevde olan Dursun Özbek tekrar aday olduğunu duyurmuştu.
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul öncesi ise şampiyonluk için gün sayan Galatasaray taraftarını üzecek bir haber geldi.
Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, bu yönetimde Dursun Özbek listesinde olmayacağı iddia edildi.
Hastalığı nedeniyle eşinin yanında olmak isteyen Timur'un Özbek'ten izin istediği konuşulurken, konuyla ilgili taraflardan ise henüz bir açıklama gelmedi.
Timur'un yeni yönetimde yer almayacağı iddiaları ise sosyal medyada gündem yarattı. Geçtiğimiz yıl elde edilen şampiyonlukta büyük emeği geçen Timur'un yönetimde kalmasını isteyen Galatasaray taraftarı ise adeta isyan etti ve Tİmur'u aldığı ayrılma kararını gözden geçirmeye davet etti.
İşte sosyal medyadaki yorumlardan bazıları;