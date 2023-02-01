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Galatasaray Ümraniyespor maçı sonrası Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!

01.02.2023 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Ligin 22. haftasında Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi ekip Galatasaray olurken, başarılı çalıştırıcı Okan Buruk maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un o sözleri...

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

  1. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı zorlu rakibi Trabzonspor'a dair de konuşan Buruk, şampiyonluk için de konuştu.

İŞTE OKAN BURUK'UN O SÖZLERİ...

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

"Maç öncesinde söylediğim gibi Ümraniyespor bu ligin iyi takımlardan biri. Son sırada olması kimseyi yanıltmasın. Şanssız maçlar yaşıyorlar. Takım savunmasında bu tür geçişleri yapan takıma karşı çok hata yaptık. Hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda kazanmak gerekiyor."

"HER MAÇI KAZANMALIYIZ"

"HER MAÇI KAZANMALIYIZ"

"Şampiyonluk yolunda her maçı kazanmalıyız. Rekordan çok, şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Bu rekoru, kenetlenmiş Galatasaray camiası olarak kırıyoruz."

"EN BÜYÜK REKOR ŞAMPİYONLUK"

"EN BÜYÜK REKOR ŞAMPİYONLUK"

"Kendi seyircimiz önünde ofansif çabamızı yükseltmeye çalışıyoruz ama bunu yaparken savunma tarafında eksikler olmaması gerekiyor. Bizim için en büyük rekor şampiyonluk."

TRABZONSPOR MAÇI SÖZLERİ

TRABZONSPOR MAÇI SÖZLERİ

"Trabzonspor dış sahada zorlanan bir takım. Oyuncuları ve teknik ekibi çok kaliteli. Yenileneceğiz ve dinleneceğiz. İç saha avantajını kullanmak istiyoruz ama bugünkünden daha iyi olmalıyız."

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