Galatasaray Ümraniyespor maçı sonrası Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"Maç öncesinde söylediğim gibi Ümraniyespor bu ligin iyi takımlardan biri. Son sırada olması kimseyi yanıltmasın. Şanssız maçlar yaşıyorlar. Takım savunmasında bu tür geçişleri yapan takıma karşı çok hata yaptık. Hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda kazanmak gerekiyor."
"Şampiyonluk yolunda her maçı kazanmalıyız. Rekordan çok, şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Bu rekoru, kenetlenmiş Galatasaray camiası olarak kırıyoruz."
"Kendi seyircimiz önünde ofansif çabamızı yükseltmeye çalışıyoruz ama bunu yaparken savunma tarafında eksikler olmaması gerekiyor. Bizim için en büyük rekor şampiyonluk."
"Trabzonspor dış sahada zorlanan bir takım. Oyuncuları ve teknik ekibi çok kaliteli. Yenileneceğiz ve dinleneceğiz. İç saha avantajını kullanmak istiyoruz ama bugünkünden daha iyi olmalıyız."