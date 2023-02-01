Galatasaray Ümraniyespor maçı sonrası Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

"Maç öncesinde söylediğim gibi Ümraniyespor bu ligin iyi takımlardan biri. Son sırada olması kimseyi yanıltmasın. Şanssız maçlar yaşıyorlar. Takım savunmasında bu tür geçişleri yapan takıma karşı çok hata yaptık. Hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda kazanmak gerekiyor."