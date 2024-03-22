Galler Prensesi Kate Middleton aylar sonra ortaya çıktı! Kanser olduğunu açıkladı: 'Her geçen gün güçleniyorum'

İngiltere ve dünyada son zamanlarda Galler Prensesi Kate Middleton gündemdeydi. Geçirdiği ameliyat sonrası aylardır haber alınamayan Middleton ile ilgili bir kare paylaşılmıştı.
Karede Middleton'ın çocuklarıyla birlikte yer aldığı görülmüştü. Söz konusu karenin daha sonra gerçek olmadığı ve oynandığı ortaya çıkmıştı.
Bu gelişme sonrası Middleton'a ne olduğu sorusu daha da merak edilirken Galler Prensesi'nin hayatını kaybettiği iddia edilmiş ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nin önemli bir açıklama yapacağı aktarılmıştı.
Dünya ve İngiltere'de bu iddia gündem olurken Middleton eşi William ile evlerine yakın bir dükkandan alışveriş yaparken çekilen görüntüleri dünya ile paylaşıldı.
Söz konusu görüntüler sonrası Galler Prensesi Kate Middleton yaptığı açıklamada kanser olduğunu ve kemoterapi gördüğünü açıkladı.
Yayınlanan videoda Middleton şunları ifade etti: