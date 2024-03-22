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    4. Galler Prensesi Kate Middleton aylar sonra ortaya çıktı! Kanser olduğunu açıkladı: 'Her geçen gün güçleniyorum'

    Galler Prensesi Kate Middleton aylar sonra ortaya çıktı! Kanser olduğunu açıkladı: 'Her geçen gün güçleniyorum'

    Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
    22.03.2024 21:39
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    Kendisinden aylardır haber alınamayan Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili son zamanlarda birçok iddia ortaya atılmıştı. Bunlardan biri de Middleton'un hayatını kaybettiği yönündeki iddiaydı. Bu iddia Middleton'un eşi ile bir dükkandan yaptığı alışveriş görüntüsüyle yalanlanırken yeni bir gelişme yaşandı. Middleton paylaştığı videoda kanser olduğunu ve tedavi gördüğünü açıkladı.

    İngiltere ve dünyada son zamanlarda Galler Prensesi Kate Middleton gündemdeydi. Geçirdiği ameliyat sonrası aylardır haber alınamayan Middleton ile ilgili bir kare paylaşılmıştı.


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    Karede Middleton'ın çocuklarıyla birlikte yer aldığı görülmüştü. Söz konusu karenin daha sonra gerçek olmadığı ve oynandığı ortaya çıkmıştı.

    Bu gelişme sonrası Middleton'a ne olduğu sorusu daha da merak edilirken Galler Prensesi'nin hayatını kaybettiği iddia edilmiş ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nin önemli bir açıklama yapacağı aktarılmıştı.

    Dünya ve İngiltere'de bu iddia gündem olurken Middleton eşi William ile evlerine yakın bir dükkandan alışveriş yaparken çekilen görüntüleri dünya ile paylaşıldı.

    MIDDLETON VİDEO PAYLAŞTI

    MIDDLETON VİDEO PAYLAŞTI

    Söz konusu görüntüler sonrası Galler Prensesi Kate Middleton yaptığı açıklamada kanser olduğunu ve kemoterapi gördüğünü açıkladı.

    Yayınlanan videoda Middleton şunları ifade etti: 

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    Anahtar Kelimeler:
    Kate Middleton
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