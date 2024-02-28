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    4. Gaziantep mutfağı dünyada ilk 10’da! 99 adet tescilli yemeğiyle adından söz ettiriyor... “Ülke ekonomisi için çok önemli"

    Gaziantep mutfağı dünyada ilk 10’da! 99 adet tescilli yemeğiyle adından söz ettiriyor... “Ülke ekonomisi için çok önemli"

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    28.02.2024 21:44
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    Dünyaca ünlü derecelendirme firmasının seçtiği dünyanın en iyi gastronomi şehirleri arasında 9’uncu sırada yer alan Gaziantep, yemeklerini uluslararası alanda tanıtmaya devam ediyor.

    Gastronomi alanında UNESCO tarafından tescillenen Gaziantep, başta kebaplarıyla, beyranı, yuvalaması, baklavası ve katmerlerinin yanı sıra 99 adet tescilli yemeğiyle kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Geleneksel lezzetlerin tüm dünyada tanınmasına öncülük eden online seyahat ve gastronomi rehberi TasteAtlas’ın belirlediği dünyanın en iyi yeme içme listesinde Gaziantep mutfağı 9’uncu sırada yer aldı.

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    "GAZİANTEP'İN BU LİSTEDE OLMASI GAYET NORMAL"

    "GAZİANTEP'İN BU LİSTEDE OLMASI GAYET NORMAL"

    Gaziantep mutfağının ilk 10’da yer almasının gurur verici bir durum olduğunu söyleyen Ünlü Şef Doğa Çitçi, “Gaziantep mutfağı, Türkiye’de ilk olarak gastronomi alanında tescillenmiş bir şehir ve şuanda yine dünyaca ünlü derecelendirme firması tarafından yeme içme konusunda dünyadaki ilk 10 şehir arasında Gaziantep seçildi.

    Tabi ki Gaziantep mutfağı zengin bir mutfak olduğu için bu listede olması gayet normal. Gastronomi şehri olarak bu listeye ürün, yemek çeşitliliğinin fazla olmasının yanı sıra lezzet bakımından da girdi” dedi.

    "HEDEFİMİZ GAZİANTEP YEMEKLERİNİ GELECEK NESİLLERE NAKLEDEBİLMEK"

    "HEDEFİMİZ GAZİANTEP YEMEKLERİNİ GELECEK NESİLLERE NAKLEDEBİLMEK"

    Gaziantep mutfağını ve yemek kültürünü anlatan Çitçi, asıl hedeflerinin Gaziantep yemeklerini gelecek nesillere nakledebilmek olduğunu belirtti. Çitçi, “Gaziantep mutfağının yaklaşık 12 bin yıllık bir geçmişi var. Gaziantep dünya üzerindeki ilk yerleşik hayata geçilen şehirlerden biri olduğu için 21 medeniyete ev sahipliği yaptı.

    Diğer yandan ipek yolunun üzerinde olması Gaziantep’te yemek kültürünün oluşmasına sebep olmuştur ve nesiller boyunca bu güne kadar aktarılan bir yemek kültürü var. Dünyada baktığımız zaman şehir ismi ile anılan mutfakların başında gelen ilk mutfak Gaziantep mutfağıdır.

    Bizim asıl yapmak istediğimiz geçmişten gelen Gaziantep yemeklerini gelecek nesillere nakledebilmek. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Gaziantep UNESCO tescil gastronom
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