En iyi pizzanın sırrını veriyoruz! Evde kendi pizzanızı yapmanın püf noktaları

Pizza, dünya genelinde sevilerek tüketilen ve her damak zevkine uygun çeşitleri bulunan bir lezzet harikasıdır. Evde yapılan pizzaların restoranlarda yediklerinizden daha lezzetli olması mümkün mü? Tabii ki evet! İyi bir pizza yapmanın sırlarını öğrenmek, mutfakta keyifli zaman geçirmek ve sevdiklerinizi lezzetli bir ziyafete davet etmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Ev yapımı pizza yapmanın inceliklerini ve 6 püf noktasını sizler için derledik.

PİZZA HAMURU TARİFİ

Pizza hamuru için gerekli malzemeler;

5 su bardağı un

1 paket instant maya (ya da yarım paket yaş maya)

1 yemek kaşığı şeker

Yarım yemek kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı ılık su

Pizza hamuru yapılışı;

Yoğurma kabına aldığımız unun ortasını havuz gibi açalım ve içerisine instant maya, şeker, tuz, zeytinyağı ve ılık suyu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Hamur yumuşak kıvamlı ve ele yapışmayan bir kıvam aldığında üzerini streç ile kapatalım ve 30 dakika kadar mayalanmaya bırakalım.

Mayalanan hamuru un serptiğimiz tezgaha alalım, elimizle toparlayıp havasını alalım. Hamuru 2 eşit parçaya bölelim.

Kestiğimiz parçayı beze haline getirelim ve merdane yardımı ile açalım.

Kullanacağımız tepsi boyutunda açtığımız pizza hamurumuzu unladığımız tepsiye alalım.

Bir çatal yardımı ile kabarmaması için hamurumuzun üzerinde delikler açalım, önceden ısıttığımız 200°C fırında yaklaşık 10 dakika pişirelim.

Sonrasında hazırladığınız sosu pizzaya sürün. Şimdi üzerine dilediğiniz malzemeleri ekleyerek pizzanızı hazırlayabilirsiniz.

PİZZA SOSU TARİFİ

Pizza sosu için gerekli malzemeler;

3 adet domates

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

1,5 çay kaşığı tuz

2 yaprak fesleğen (taze veya kuru)

Pizza sosu yapılışı;

Tavaya zeytinyağını alalım, ikiye bölünen sarımsağı ekleyip kokusu çıkıncaya kadar kavuralım.

Kabuğu soyulmuş küp küp doğranan domatesleri ekleyelim ve pişirmeye başlayalım.

Domatesler kaynamaya başlayınca domates salçası tuz ve baharatları ekleyip domatesler küçülene kadar pişirelim.

Ocaktan almaya yakın fesleğen yapraklarını içine atıp bir iki dakika kaynatalım ve ocağı kapatalım.

Taze fesleğen yaprağı yoksa kullanmak zorunda değilsiniz.

Tüm karışımı blenderdan geçirelim. Pizza sosu hazır.

Bu sosu makarnalarda, pizzalarda ve yakışan yemeklerde kullanabilirsiniz.

EN İYİ PİZZA YAPMANIN 6 PÜF NOKTASI!

Kaliteli malzemenin önemi:

En iyi pizzaların temelinde kaliteli malzemeler yatar. İyi bir pizza için taze malzemeleri tercih etmek ve özellikle sos, peynir ve hamur konusunda özen göstermek gerekir.

Hamurun püf noktaları:

Hamur, pizzanın temelidir ve doğru hamurun kıvamı, yapının anahtarıdır. Hamurun kabarması için mayalanma süresine dikkat etmek ve hamurun elastikiyetini sağlamak önemlidir.

Sosun doğru hazırlanması:

Sos, pizzanın lezzetini belirleyen unsurlardan biridir. Doğru malzemeleri kullanmak ve sosun kıvamını ayarlamak, pizzanın tadını tamamlayıcı bir özelliktir.

Peynir seçimi ve uygulaması:

Pizzanın üstündeki peynirin cinsi ve miktarı da önemlidir. İyi bir pizza için, taze ve kaliteli peynirler tercih edilmeli ve pizzanın üstüne eşit şekilde dağıtılmalıdır.

Pişirme teknikleri ve uygulanması:

Pizzanın fırında doğru şekilde pişirilmesi, lezzetinin tam anlamıyla ortaya çıkmasını sağlar. Yüksek sıcaklıkta, kısa süreli pişirme işlemi pizzanın kenarlarının çıtır çıtır olmasını ve malzemelerin mükemmel şekilde erimesini sağlar.

Kişisel dokunuşlar:

Evde pizza yaparken, kişisel zevklerinize göre malzemeleri ve lezzetleri özgürce deneyimleyebilirsiniz. Farklı soslar, sebzeler, etler veya deniz ürünleri kullanarak, kendi benzersiz tarifinizi oluşturabilirsiniz.



