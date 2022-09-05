Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'teki okullarda uyum eğitimi başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ile Kilis'teki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Yaklaşık 72 bin 1. sınıf ve 30 bin 996 öğrencinin ise okul öncesine başlayacağı Gaziantep'te, uyum eğitimi programı kapsamında velileriyle okula gelen öğrenciler, öğretmenler tarafından yapılan bilgilendirmelerin ardından sınıflara yönlendirildi.

Daha sonra öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştı.

- Şanlıurfa'da yaklaşık 71 bin öğrenci okulla tanıştı

Şanlıurfa'da, öğrenim görecekleri okullara aileleriyle gelen öğrenciler, okula başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Sıralarına oturan öğrenciler hem arkadaşlarıyla hem de öğretmenleriyle tanıştı.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, AA muhabirine, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, bugün velileriyle birlikte çocukları okullarda karşıladıklarını söyledi.

Okula yeni başlayan öğrenciler gibi kendilerinin de heyecanlı olduğunu aktaran Kurt, "Şanlıurfa'da yaklaşık 71 bin öğrencimiz okula bugün başladılar. Bu hafta uyum haftası süreci. Bu haftada ilk gün velilerimize bilgilendirme semineri düzenleyeceğiz, salı günü de velilerimizle çocuklarımız bu programlara katılacaklar. Daha sonraki günler de çocuklarımız sadece öğretmenleriyle ve okullarını tanımayla geçirecekleri bir süreç olacak." dedi.

Kurt, okulların yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanması için yaz boyunca çalıştıklarını söyledi.

Toplum yararına çalışma kapsamında 2 bin 560 temizlik görevlisini bugün işe başlattıklarını belirten Kurt, ders kitaplarının da hazır olduğunu söyledi.

- Kilis

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında, öğrenciler öğrenim görecekleri okullara aileleriyle geldi.

Afife Keçik İlkokuluna sabah saatlerinde gelen öğrencilere uyum eğitimi programı kapsamında bilgi verildi.

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, AA muhabirine, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin heyecanla bu günü beklediklerini söyledi.

Kilis'te yaklaşık 8 bin öğrencinin bugün okula başladığını anlatan Akkurt, öğretmen ve sınıfların sürece hazır olduğunu belirtti.

Okulların bakımlarını bitirdiklerini aktaran Akkurt, "Öğrencilerimiz için kitaplarını ayın 12'sinde masalarında hazır edeceğiz. Kaynak eserlerini de buradan aylık dilimler halinde kendilerine ulaştıracağız. Öğrenci velilerimize yeni bir masraf, uğraş alanı oluşturmadan bunları hep birlikte sağlayacağız." dedi.

Toplum yararına çalışma kapsamında 223 temizlik görevlisini bugün işe başlattıklarını dile getiren Akkurt, bakanlık tarafından ataması yapılan 60 yeni öğretmenin de bu hafta içerisinde görevlerine başlayacaklarını kaydetti.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da 17 bin 238 okul öncesi ile 24 bin 912 birinci sınıf öğrencisi eğitime başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında çocuklar sabah saatlerinde velileriyle okula geldi. Öğrenciler ile veliler, daha sonra okul binalarına alındı.

Burada öğrenci ve velilere, okul müdürü ile öğretmenleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, kentte uyum eğitimiyle 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığını söyledi.

Çocukların ortama uyması ve okulu tanıması açısından uyum eğitiminin önemli olduğunu belirten Kahraman, yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.