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  4. Gelin adayı Naz Mila'dan havuzda olay poz! Silikonları dikkatlerden kaçmadı

Gelin adayı Naz Mila'dan havuzda olay poz! Silikonları dikkatlerden kaçmadı

17.08.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, yaptığı cüretkar paylaşımları ve açıklamalarıyla olmaya devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski gelin adayı Naz Mila son olarak Camdaki Kız dizisine yaptığı " Böyle annem olsa evimizde şu an bakire olarak oturup çizgi film izliyor olurdum herhalde." yorumuyla gündem olmuştu.

NAZ MİLA'YA YORUM YAĞDI

Ünlü fenomen son olarak tatilde çekilen fotoğrafıyla dikkatleri çekti. Kalça ve göğüslerindeki silikonları dikkat çeken Naz Mila'ya yorum yağdı.
Naz Mila'ya çok sayıda, "Her yeri estetik, hiçbir yeri doğal değil." şeklinde yorumlar yapıldı.
Ünlü isim sık sık kalçasını ön plana çıkaran erotik pozlarıyla gündeme geliyor.

NAZ MİLA KİMDİR?

NAZ MİLA KİMDİR?
Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu.
Zuhal Topal’ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi.
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Anahtar Kelimeler:
Naz Mila Instagram
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