MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gerard Butler ile Morgan Brown tatilde: Kumsalda masaj!

Gerard Butler ile Morgan Brown tatilde: Kumsalda masaj!

26.07.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerard Butler ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Morgan Brown, çıktıkları Malibu tatilinde objektiflere yansıdı.

Aşıklar, bir ara plajda gözlerden uzak bir köşeye çekildi. O sırada Brown'un kumsalda yüzüstü bir şekilde uzanan sevgilisine masaj yaptığı görüldü.

KUMSALDA MASAJ

İskoç oyuncu Gerard Butler, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı meslektaşı Morgan Brown ile birlikte Malibu'da görüntülendi.
Soluğu tatilde alan çift, önceki gün sıcak havanın ve denizin tadını çıkardı.
Kendilerini serin sulara bırakan Butler ile Brown, ardından gün boyu güneşlenmeyi ihmal etmedi.
Genellikle arkadaş grubuyla birlikte objektiflere yansıyan çiftin bu kez baş başa olduğu görüldü.
Beyaz iddialı bir bikini giymeyi tercih eden Brown, fit vücuduyla dikkat çekti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Hız sınırı artacak mı?

Hız sınırı artacak mı?

6 ay geri ödemesiz 'can suyu' kredisi talebi!

6 ay geri ödemesiz 'can suyu' kredisi talebi!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Frikiğin böylesi! Arabaya eğilince...

Frikiğin böylesi! Arabaya eğilince...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.