Gerard Butler ile Morgan Brown tatilde: Kumsalda masaj!

Aşıklar, bir ara plajda gözlerden uzak bir köşeye çekildi. O sırada Brown'un kumsalda yüzüstü bir şekilde uzanan sevgilisine masaj yaptığı görüldü.

KUMSALDA MASAJ

İskoç oyuncu Gerard Butler, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı meslektaşı Morgan Brown ile birlikte Malibu'da görüntülendi.

Soluğu tatilde alan çift, önceki gün sıcak havanın ve denizin tadını çıkardı.

Kendilerini serin sulara bırakan Butler ile Brown, ardından gün boyu güneşlenmeyi ihmal etmedi.

Genellikle arkadaş grubuyla birlikte objektiflere yansıyan çiftin bu kez baş başa olduğu görüldü.