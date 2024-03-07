Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı aslında bakın kim olacakmış! İlk teklif ona gitmiş...

Tam dört sezon boyunca izleyicisinin karşısına çıkan ve her bölümüyle hafızalara kazınan Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ilgili ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı. 'Kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın' deyince... Olay oldu



İLK TEKLİF ONA GİTMİŞ...

Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Perçin, Nebahat Çehre ve Okan Yalabık gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi Osmanlı İmparatorluğu padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı, taht mücadelesi ve saray hayatı üzerine kurgulanmıştı.

Dizide 'Kanuni Sultan Süleyman' karakterini Halit Ergenç canlandırıken Hürrem Sultan'a ise Meryem Uzerli hayat vermişti.

Meryem Uzerli, 2011 yılında "Hürrem Sultan" rolü için iki kez en iyi kadın oyuncu, ve bir kez TV Yıldızları Özel Ödülü'ne layık görüldü.

2012 yılında ise Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.