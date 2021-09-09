Gilindere Mağarası, buzul çağını yansıtıyor! Görenleri mest ediyor

Dışarısında muhteşem Akdeniz’in manzarası, içerisinde ise buz sarkıtları başta olmak üzere doğal yapısı ile dikkat çeken Gilindire Mağarası, Mersin Antalya D400 karayoluna 3 kilometre mesafede Aydıncık ilçesi sınırlarında Sancak Burnu ile Kurtini Deresi arasında yer alıyor.

HERKES HAYRAN KALIYOR

Mağarayı merak edenler gün içinde karayolunu tercih ederek ziyarete gelirken, giriş kısmı deniz tarafında olduğu için denizden ulaşım sağlanabiliyor.

Yatay olarak doğal oluşan 555 metre uzunluğundaki mağaranın içinde devasa boyutlarda her türden damlataş oluşumların yer alması dikkat çekerken, sonunda bulunan muhteşem bir görüntüye sahip göl ise ayrı bir izleme keyfi sunuyor.

Gölün kenarında yer alan sarkıt, dikit, sütun, duvar, perde damlataşları ve mağara iğneleri mekana gelenleri cezbediyor.

ZİYARET EDEN BİR DAHA GELİYOR Özellikle tatil için rotalarını Mersin’e çevirenlerin pandemi öncesinde uğrak yeri olan Gilindere Mağarası, geçen seneye göre bu yıl kısıtlamaların biraz daha fazla esnetilmesiyle tekrar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Geçmiş yıllarda gelenlerin muhteşem yapısı ile hayran kaldığı mağaraya bu yıl da geldikleri gözlemlendi. Aydıncık Belediyesi tarafından işletilen tabiat anıtını çoğunluğu son 3 ayda olmak üzere 2021 yılı içinde 44 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. Eşsiz özelliğe sahip mağaranın zamanla yüz binlerce kişiyi ağırlayabilecek bir duruma gelebileceği değerlendiriliyor.