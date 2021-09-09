Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Gilindere Mağarası, buzul çağını yansıtıyor! Görenleri mest ediyor

Gilindere Mağarası, buzul çağını yansıtıyor! Görenleri mest ediyor

09.09.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de tabiat anıtı olarak tescillenerek 8 yıl önce turizme kazandırılan buzul çağına ilişkin hidrolojik ve atmosferik verilerin bulunduğu, ’Aynalıgöl’ olarak da bilinen 555 metrelik ’Gilindire Mağarası’nı pandemi tedbirlerinin esnetilmesiyle 44 bin kişi ziyaret etti.

Dışarısında muhteşem Akdeniz’in manzarası, içerisinde ise buz sarkıtları başta olmak üzere doğal yapısı ile dikkat çeken Gilindire Mağarası, Mersin Antalya D400 karayoluna 3 kilometre mesafede Aydıncık ilçesi sınırlarında Sancak Burnu ile Kurtini Deresi arasında yer alıyor.

HERKES HAYRAN KALIYOR

Mağarayı merak edenler gün içinde karayolunu tercih ederek ziyarete gelirken, giriş kısmı deniz tarafında olduğu için denizden ulaşım sağlanabiliyor.
Yatay olarak doğal oluşan 555 metre uzunluğundaki mağaranın içinde devasa boyutlarda her türden damlataş oluşumların yer alması dikkat çekerken, sonunda bulunan muhteşem bir görüntüye sahip göl ise ayrı bir izleme keyfi sunuyor.
Gölün kenarında yer alan sarkıt, dikit, sütun, duvar, perde damlataşları ve mağara iğneleri mekana gelenleri cezbediyor.

ZİYARET EDEN BİR DAHA GELİYOR

ZİYARET EDEN BİR DAHA GELİYOR
Özellikle tatil için rotalarını Mersin’e çevirenlerin pandemi öncesinde uğrak yeri olan Gilindere Mağarası, geçen seneye göre bu yıl kısıtlamaların biraz daha fazla esnetilmesiyle tekrar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Geçmiş yıllarda gelenlerin muhteşem yapısı ile hayran kaldığı mağaraya bu yıl da geldikleri gözlemlendi. Aydıncık Belediyesi tarafından işletilen tabiat anıtını çoğunluğu son 3 ayda olmak üzere 2021 yılı içinde 44 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. Eşsiz özelliğe sahip mağaranın zamanla yüz binlerce kişiyi ağırlayabilecek bir duruma gelebileceği değerlendiriliyor.
Mağarayı ilk kez gören vatandaşlar, ilk defa böyle bir yeri görüp gezdiklerini belirtirken, bu mekanın Türkiye’de olmasının büyük bir şans olduğunu belirterek herkesin görmesi için tavsiyede bulundu. Daha önce mağaraya gelenler ise mutlaka her yıl abla, kardeş gibi yakınlarının da görmesi için tekrar geldiklerini kaydetti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Oğlunun diş teli tedavisi içindi! Binlerce dolar kazanıyor

Oğlunun diş teli tedavisi içindi! Binlerce dolar kazanıyor

Herkes şikayet ediyor! Bu ülkede seksi kabul ediliyor

Herkes şikayet ediyor! Bu ülkede seksi kabul ediliyor

Kilisede papaz yardımcısıydı! Yeni mesleği şoke etti

Kilisede papaz yardımcısıydı! Yeni mesleği şoke etti

Milyonlarca kişi takip ediyor! Gerçeği ilk kez itiraf etti

Milyonlarca kişi takip ediyor! Gerçeği ilk kez itiraf etti

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Tüylerini almayı reddediyor! Güzellik kalıplarına meydan okudu

Tüylerini almayı reddediyor! Güzellik kalıplarına meydan okudu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Gaz çıkartarak ayda 25 bin dolar kazanıyor

Gaz çıkartarak ayda 25 bin dolar kazanıyor

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.