Gizemli kent Thera, gün yüzüne çıkıyor! "Anadolu yerlisinin izleri var"

250 dönümlük alanda oda mezar, kaya mezar, kutsal alan, tiyatro, Kybela anıtı ve anıt mezar yapısı bulunan Thera Antik Kenti’nde, Muğla Müze Müdürlüğü başkanlığında, Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) desteği ve Ula Belediyesinin sponsorluğunda Doç. Dr. Abdülkadir Baran ve ekibi tarafından kazı çalışmaları başladı.

DOKUSUNU KORUMAYI BAŞARAN THERA MERAK UYANDIRIYOR

2011 yılında yine Doç. Dr. Abdülkadir Baran tarafından Thera Antik Kenti’nde yüzey temizliği yapılmış, fakat kazı çalışmaları yapılmamıştı. Vali Orhan Tavlı ve Ula Belediye Başkanı Özay Türkler’in girişimleri ile Karia kültürünü en iyi yansıtan Thera Antik Kenti’nde ilk defa kazı çalışması yapılmaya başlandı. Milattan Önce 4’üncü Yüzyıl’da inşa edilmiş olduğu düşünülen antik kentte öncelikli olarak tiyatro gün yüzüne çıkarılacak. Tiyatro ile birlikte antik tiyatroya yakın bölümde yer alan tapınak yapısı kazı ekibi tarafından öncelikli çalışma alanı olarak belirlendi.

ANTİK DOKU KORUNDU Anadolu’nun yerlisi olduğu düşünülen antik Karia halkının kültürünü en iyi yansıtan antik kentlerden biri olan, Ortaçağ başlarında kısmen yerleşim görmüş olmakla birlikte antik dokunun büyük oranda korunmuş olduğu Thera Antik Kenti’nin korunarak gelecek dönemlere aktarılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

ULA VE MENTEŞE İLÇELERİNİN SINIRINDA BULUNUYOR Ula ilçe Merkezine 5 kilometre, Muğla merkez ilçe Menteşe’ye ise 12 kilometre uzaklıkta yer alan antik kent, Ula, Gülağzı, Akkaya, Doğanköy, Yerkesik, Yenice ve Kızılağaç düzlüklerini kapsayan oldukça geniş bir araziye sahip.

250 dönümden büyük bir alana yayılan kent merkezi ise Okkataş olarak bilinen kayalık tepenin güney yamacında yer alıyor.