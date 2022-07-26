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  4. Gökdelenlerin arasında tamamen tek başına! Bambularla çevrili yerin tam 10 metre altında

Gökdelenlerin arasında tamamen tek başına! Bambularla çevrili yerin tam 10 metre altında

26.07.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in pek çok eyaletinde ‘digzihu’ olarak isimlendirilen Türkçe’ye ‘çivi evi’ olarak geçen mülkleri görmek mümkün. Mülk sahipleri yıkım için bir tazminat almayı kabul etmedikleri için evler olduğu yerlerinde kalırken çevresindeki yapılar bir hayli değişiyor. Çin’in Henan eyaletinde bulunan gökdelenlerin arasında özgürlüğünü ilan eden bir bina sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Çin’in birçok yerinde lüks binaların, gökdelenlerin ve modern hayatın dinamiklerine karşı çıkan onlarca çivi ev bulunuyor. Çin’in Zhengzhou şehrine bağlı Henan bölgesinde bulunan etrafı bambular ile çevrili, yer altına 10 metre kadar uzanan ve yamaçları olan bina dikkat çekiyor.

BAMBULARIN ARASINDA ÖZGÜRLÜK

Batı Üçüncü Çevre Yolu'nun yeşil kuşağındaki çukurun dibinde bulunan bina şiddetli yağmurun etkisiyle tamamen toprağa çökmüş durumda.
Evin birinci katının neredeyse tamamı çamura batarken sosyal medyada bina, “en sefil çivi hanesi” olarak isimlendirildi.
Üç katlı bir bina olarak inşa edilen ve uzun yıllar boyunca kullanılan ev 2015 yılında tamamen terk edildi.
Binanın yanındaki gökdelenler ve modern yerleşim yerleri dikkatleri çekerken mülkün sahibi Zheng, insanların burada nesillerce mutluluk içinde yaşadığını söyledi. Şu an binada elektrik ve suyun olmadığını belirten Zheng, binanın yıkılmamasına rağmen içinde yaşam olmadığını sözlerine ekledi.
Binanın kendisi için büyük önem taşıdığını ve hiçbir zaman evinden vazgeçmek istemediğini dile getiren Zheng, tazminat istemediğini söyleyerek evin yıkımına karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
Çin
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